Szép asszonyt magáért, rossz kocsit vasáért: attól, hogy valami elromlott, még nem feltétlenül haszontalan

Pató Sándor ezermester elromlott dolgokból alkot hasznosat. Fotó: Majzik Attila

A szép asszonyt magáért, a rossz kocsit vasáért pártolják – tartja a régi mondás, azaz ha el is romlott valami, abból még ki lehet hozni új, működő dolgot. Nagyszüleink világában ez szinte törvényszerű volt, a paraszti kultúra nem ismerte a pazarlás fogalmát. Az eszközöket maguk kedvére formálták, tökéletesítették, ha valami elromlott, azt pedig megjavították vagy átalakították, hogy tovább használhassák. A paraszti leleményesség kifogyhatatlan volt, egy törött kaszából például ötven új eszközt tudtak létrehozni.A modern, fogyasztói társadalomban ez megváltozott, a mai ember szükségletei nem állnak összhangban a vágyaikkal. Ezzel a trenddel megy szembe Pató Sándor ezermester, akinek saját készítésű alkotásaiból és a szolnoki Damjanich János Múzeum anyagaiból nyílt kiállítás a csongrádi Tari László Múzeumban, ahol egészen meglepő dolgokkal is lehet találkozni.Látható itt asztallábból készült baltanyél, vakondcsapda PVC-csőből, söröskupakokból alkotott halpucoló és mosógépdobból készült kerti sütő.Az ezermester azt vallja, attól, hogy valami elromlott, még nem feltétlenül haszontalan.– Ezek a holmik, amiket felhasználtam, már mind félre voltak dobva. Van egy kis kertünk otthon, először olyan dolgokat készítettem, amik a munkában segítettek. Építettem Simson-motor hajtású rotációs kapát, de vontató kiskocsit is, meg még rengeteg szerszámot. A szenvedélyem a horgászat, ahhoz is készítettem úszókat, ólmokat, csalikat. Sikerélmény is, ha az ember olyat gyárt, amit később fel tud használni. Bízom abban, hogy a látogatók is kedvet kapnak az újrahasznosításhoz, és kipróbálják, ők mit tudnak létrehozni – mondta el az ezermester.A kiállítás június 1-jéig látogatható a Tari László Múzeumban.