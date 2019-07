Etikett a vízparton - Tiszteljük meg egymást a strandon is: ami szép, az látszódjon

Ami kihívó, bazári lesz

Az összesimulásnál nem illik továbbmenni a strandon.

Fontos a higiénia

Homok a fogunk alatt

Mielőtt elmerülnénk a medencében, vegyük igénybe a zuhanyzót, hogy lemossuk magunkról a sminket, dezodort, parfümöt.

Nem magánügy a monokini

Néhány kiegészítő „szabály"

A strandon nem véletlenül vannak kitéve a különböző szabályokra vonatkozó táblák, ezeket a saját és társaink biztonsága érdekében kell betartani.

A strand szabad, fedetlen terület, ezért a legtöbb helyen nincs dohányzási tilalom, mégsem árt kicsit körülnézni, mielőtt meggyújtja a cigarettáját. Nem árt kicsit félrevonulni, és nem a törölközőszomszédai orra alá füstölni. Főleg, ha még gyerekek is vannak a közelben.

A szabadstrandokon nem mindig figyeli úszómester, hogy hová tart a szendvicsével, italával. Ezeket azonban itt sem illik a vízbe vinni, mert ha előbbit elejtjük, akkor valamelyik fürdőző egyszer csak bele fog tempózni. Az ital persze, ha beleborul is a vízbe, eloszlik, de mégsem érdemes ezzel rontani a vízminőséget. Üvegpoharat szigorúan tilos bevinni!

Az öltözésre-vetkőzésre megvannak a megfelelő helyek a kiépített strandokon, de olyan is van, aki nem csinál ügyet abból, hogy mondjuk a törülköző takarásában öltözzön át. Ezt a lehető legkisebb feltűnéssel oldjuk meg, ha már muszáj, hiszen a küzdelmét, hiába nem ildomos, és ellenkező esetben ne is tegye, de valószínűleg végig fogják nézni.

Viselkedés és illem a fürdőben



A XVIII. századi leírásokban két társalgási témát nem tartottak fürdőhelyre valónak, ez a politika és a vallás. Meg kell jegyezni, hogy időnként eltértek ettől az elvtől, például Stubnyafürdőn szövögették a balvégzetű Wesselényi-összeesküvés szálait. A XIX. század szokásai eleinte kizárólag a jó erkölcsökre ügyeltek. Gondoskodni kellett a tengerparton a hölgyek számára öltözőkabinról. A külön napozóhelyek felállításával szintén találkozunk a tengerparti fürdőhelyeken. Az emberi érintkezés szabályaira, rendjére, formaságaira az etikett és a protokoll megnevezést kezdték használni. A Balaton fürdőhelyein tilalmazták a nők részére kijelölt fürdőhelyek felé történő úszást. A század második felében megjelentek már a környezetvédelmi szempontok, így tilalmazták az ebek és lovak fürdetését nyilvános balatoni fürdőhelyeinken, illetve tilos volt mosásra használni ezeket a vizeket. (Forrás: www.tankönyvtár.hu)

– Érdemes tudatosítani magunkban, hogy éppen hol strandolunk – kezdi Görög Ibolya. A protokollszakértő azért hívja fel erre a figyelmet, mert ettől függ, hogy mennyire engedhetjük például szabadra a hangunkat, mennyire élvezhetjük határok nélkül a csobbanást. – Ha a Balaton-parton vagy élményfürdőben pihenünk, nyugodtan pancsolhatunk felhőtlenül – ott lehet nagyokat sikongatni a csúszdán. Ha azonban gyógyvizes helyen nyaralunk, egészen más az elfogadott viselkedési norma: tudomásul kell venni, hogy ott nem lehet hangoskodni – mutat rá Görög Ibolya. Folytatja: – Az előbbinél, az igazi strandolásnál nyugodtan vidámkodjunk, „őrültködjünk", de persze ebben az esetben is alapvető emberi dolog, hogy ne akarjunk a másiknak ártani. Például fejbe dobni egy labdával.– Amikor az ember végre szabadságon van, maga mögött hagyhatja a kötöttségeket. De azért a jó ízlés határain belül öltözködjünk. Például az a hölgy, aki már mondjuk 80 kiló, ne vegyen fel bikinit. Vagy az sem túl ízléses, amikor a férfi berakja a hasa alá a fürdőnadrágot, és lóg rá az a nagy has. Húzzuk feljebb azt a nadrágot! – javasolja a szakértő.A másik véglet, amikor egy nő a strandon megjelenik frizurával, parfümben és „talpig" sminkben. Ez persze lehet szép, de ugyanakkor furcsa látvány. Sok női fürdőruha pedig már annyira szexis, hogy inkább fehérneműnek kellene használni az otthoni légyottoknál...– Persze aki fiatal, csinos, mutassa meg, de legyen mindenkiben egy normális szeméremérzés is, mert tudni kell, hogy minden férfinak az az izgalmas, amit nem lát. Kár mindenünket kirakni a placcra. Sokkal sejtelmesebb, ha mondjuk magunkra öltünk egy átlátszó strandruhát. Ami szép, az látszódjon, csak ne legyen kihívó. Mert mihelyt valami azzá válik, bazári lesz – tanácsolja Görög Ibolya.Tiszteljék meg egymást azzal, hogy a férfiak felvesznek egy trikót, rövidnadrágot, a nők strandruhát vagy akár csak maguk köré tekernek egy nagy kendőt, amikor sorba állnak a parti étkezdénél.Teljesen mindegy, hogy miről beszélgetünk a strandon a büfében, vagy a leterített fürdőlepedőn, csak ne hangosan tegyük. Nem kell az aktuális pletykákat világgá kiabálni! És a családi vitáinkra sem kíváncsi senki. Hiszen a hangos beszéd önmagában agresszív. – Azért ezt az emberek érezni szokták. Ha mások közel vannak hozzánk, akkor halkítunk egy kicsit magunkon – mondja a protokollszakértő.Azt, hogy milyen intimitást enged meg valaki a párjának és saját magának a pokrócon vagy éppen a fürdőzők között a vízben, szintén érezni kellene, sokan mégsem érzik – vetjük fel.– Szerintem akik nyilvánosan, a pokrócon ölelkeznek, azok nézik a válluk felett, hogy a jelenetet ki látja. Hiszen annál izgalmasabb a dolog. Véleményem szerint az ilyen viselkedés nem a szerelemről szól. Persze ha egymáshoz simul egy pár a vízben, abban van egy erotikus gondolat, érzés, de nem megyünk tovább – válaszolja Görög Ibolya. És fontosnak tartja elmondani, hogy az alapvető higiéniai és tisztálkodási követelményeket ne felejtsük el, mielőtt a medencébe megyünk.– A strandon minden medence körül szokott lenni lábmosó. Az azért van, mert abba bele kell menni, hogy ne vigyük be a koszt a medencébe. Az nem azért van, hogy elegánsan átugorjuk. Továbbá álljunk be a zuhany alá, mielőtt belemegyünk a medencébe. Egy természetes víz esetében, mint például Hévízen is, számít, hogy nem viszünk be a testünkön a vízbe parfümöket, dezodort, sminket. De egy medencés fürdőzés előtt kötelező ezeket lemosnunk magunkról a tus használatával. Ne feledjük, a higiénia az együtt strandolásunknak is szerves része! Hiszen gondoljunk bele, hogy akik éppen a medencében úszkálnak, mit gondolnak róluk, hogy már megint egy olyan jött be a vízbe, aki képtelen volt használni a tust.Evidencia – gondoljuk sokan –, hogy nem hagyunk magunk után szemetet, pedig sokakat még erre is figyelmeztetni kell. Különösen a dohányosok figyelmét hívnánk fel arra, hogy mennyire kellemetlen leteríteni a törölközőt a csikkekkel teleszórt fűre. Vakációnk megkezdése előtt érdemes beszerezni egy hordozható, fedeles hamutálat, sok bosszúságtól kímélnénk meg nyaralótársainkat. Illetve otthon is beletesszük a kukába a barack magját, a strandon miért hagyjuk a fűben?Nem utolsósorban fontos megemlíteni, hogy azok, akik gyermekekkel strandolnak, nagyon figyeljenek oda a biztonságukra! Ezen túl az is becsülendő, ha valaki még arra is szán energiát, hogy olyan játékot ad a gyerekek kezébe, amellyel nem zavarják mások pihenését. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik hangosan szeretnének rádiózni – ne tegyék!Valószínűleg többünknek megvan az az érzés is, amikor fűszál és homok ropog a fogunk alatt, mert a szomszédunk távozáskor úgy porolja ki a plédjét, hogy nincs tekintettel a mellette fekvőkre.– Illik monokinizni? – kérdezzük olvasónkat, a 25 éves Anikót.– Szerintem egyértelműen nem, mert nem oda való. Ha az a célja, hogy fehér pántnyomok nélkül lebarnuljunk, akkor monokinizhetünk otthon az udvaron, vagy elmehetünk nudistastrandra, ahol nem mindenki bennünket fog bámulni. Azt gondolom, hogy ez inkább magamutogatás. De azt se feledjük, hogy az okoseszközeink miatt a felső nélküli napozás már lehet, hogy nem is csak a strandolók „magánügye" lesz, bármikor felkerülhet az internetre.Ettől függetlenül, ha valaki nem is érzi a határokat, mi ne bámuljuk meg! Mert az sem illő. Bár sok esetben a gyengébbik nem szándékosan hívja fel a figyelmet magára azzal, hogy alulöltözik, ennek ellenére próbáljuk elkerülni a feltűnősködést.