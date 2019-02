Influenza - Visszavonulóban a járvány

Tovább csökkent az influenza miatt orvoshoz fordulók száma február 18. és 24. között; a Nemzeti Népegészségügyi Központ összesítése szerint 35 százalékkal kevesebben, 33 900 ember fordult orvoshoz tüneteivel.



A szerdán közzétett jelentés szerint a 8. héten valamennyi területen csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma. A betegek korösszetételében sem történt változás, továbbra is a gyerekek és a fiatal felnőttek betegedtek meg.



Mint írták, továbbra is az influenza A vírus dominanciája érvényesül, a laboratóriumi vizsgálatok kizárólag A típusú influenzavírusokat azonosítottak.



Az influenza miatt több kórházban és ápolási intézetben továbbra is fenntartják a látogatási tilalmakat.