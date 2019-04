Még az orvosok is döbbenten álltak az eset előtt: méheket kellett kiszedniük egy nő szeméből

Nem tudta teljesen lecsukni a szemét. Amikor mikroszkóppal megvizsgáltam, valami feketét láttam, ami úgy nézett ki, mint egy rovar lába. Megragadtam és nagyon lassan kiemeltem a méhet. Aztán megláttam még egyet, majd még egyet, végül négy rovart vettem ki. Sértetlenek voltak, éltek"

Négy apró karcsúméhet szedett ki egy tajvani nő szeméből egy orvos, a szigeten először találkoztak ilyen esettel - írta a BBC hírportálja szerdán.A Ho néven említett 28 éves nő szemébe gyomlálás közben repülhettek be a kis rovarok.Hung Cse-ting szemészorvos döbbenten húzta ki lábuknál fogva a négy milliméteres karcsúméheket a nő szeméből - mesélte a BBC-nek.A Kansasi Rovartani Társaság tanulmánya szerint a karcsúméheket (Halictidae) vonzza az izzadság, de a könnyet is megisszák magas fehérjetartalma miatt.Ho rokonai sírjai körül gyomlált, amikor a rovarok a szemébe kerültek. Amikor a szél az arcába fújt valamit, azt hitte, csak por volt, ám órákkal később a szeme feldagadt és fájt, ezért kórházba ment.- mondta el a szemész.Hozzátette, hogy egy széllökés fújhatta őket a nő szemébe, majd ott ragadtak. "Ezek a méhek nem szoktak emberre támadni, bár szeretik inni az izzadságot és a könnyet" - tette hozzá."Kontaktlencsét viselt és nem akarta elszakítani, ezért nem nyúlt a szeméhez. Ha megdörzsölte volna, lehet, hogy a méhek a szemébe engedték volna a mérgüket, akkor meg is vakulhatott volna" - magyarázta.A méhek életben maradtak, egy másik intézményben vizsgálják őket.