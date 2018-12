Rendkívül káros az egészségre a szilveszteri petárdázás és a tűzijáték

Ez szélsőségesen magas értékeket jelent, melyet a legtöbb város nem ér el az év egyetlen más napján sem"

A rakéták által kilökött finompor mennyisége a közúti közlekedés okozta teljes évi mennyiség egyötödének felel meg.A Német Pulmonológiai és Tüdőgyógyászati Társaság (DGP) felhívása szerint csökkenteni kellene a petárdák és tűzijátékok használatát, vagy teljesen le kellene mondani róluk.A német környezetvédelmi hatóság szerinta tűzijátékokkal.- mondta Holger Schulz, a müncheni Helmholtz Központ munkatársa.A Németországban érvényes törvények szerint a finompor (PM10) napi középértéke minden mérőállomáson legfeljebb 50 mikrogramm per köbméter lehet.2018-ban január elsején 32 németországi állomáson ennek többszörösét mérték. Különösen magasak voltak az értékek Lipcsében (1860 mikrogramm per köbméter), Münchenben és Nürnbergben (mindkét városban több mint 1000 mikrogramm per köbméter).Az elsősorban az időjárási körülményektől függ, milyen gyorsan csillapodik a szilveszteri tűzijáték után a finomporterheltség.és felhalmozódik a légkör alsóbb rétegeiben - áll a német pulmonológusok közleményében.