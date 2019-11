42 német család talált otthonra

Néhány év alatt több tucat német lakosa lett Csengelének. Immár 42 család él a faluban, sokan közülük a tanyán. Azt mondják, itt olyan életet tudnak élni, amilyet hazájukban nem: az önellátás és az állat­tartás ott például elképzelhetetlen lenne.

Azt, hogy a németek kedvelik Magyarországot, régóta tudjuk. Az utóbbi években jelentősen csökkent a külföldi nyugdíjasok száma a balatoni régióban, de ez nem azt jelenti, hogy elfordultak volna hazánktól. Továbbra is szívesen jönnek hozzánk, sőt akár otthonuknak is választják ezt az országot, csak nem a turistaparadicsomokban telepednek le. Csengelén például 42 német család él. Nehéz elképzelni, miért egy Csongrád megyei falut választottak, nekik egyértelmű a válasz: beleszerettek.

– Betegség miatt korán nyugdíjba mentem, Németországban azonban abból a pénzből nem tudtam volna megélni – kezdte történetét Birgit Herrmann. – Édesanyám annak idején sokszor töltötte Magyarországon a szabadságát, nekem is nagyon tetszett ez az ország. Sokkal nyugodtabb itt az élet, mint nálunk. Tizenhárom évvel ezelőtt hagy­tam el a hazámat, először Dombóvár mellett laktam. Egy ismerősöm ajánlotta azt az eladó csengelei tanyát, ahova végül a férjemmel átköltöztünk. Engem először sokkolt az a hatalmas terület, ami hozzá tartozott, de hamar megszerettem. Szabadon tarthatok például állatokat, ami Németországban nagyon szigorú feltételekhez kötött. A férjem halála után be kellett látnom, hogy egy nőnek sok az a fel­adat, ami egy tanyán adódik, de nem volt kérdés, hogy Csengelén maradok. Így áttelepültem a faluba – mesélte a nő, akihez tavaly decemberben édesanyja, Greta is ideköltözött.

Josef Grüner és felesége, Monika két gyermeke Németországban él, ők is eredetileg csak a nyári szabadidejüket akarták valahol máshol tölteni. – Egy betegem ajánlotta Magyarországot – mesélte az ápolóként dolgozó férfi. – Először a Balatonon néztünk házat, de hamar rájöttünk, hogy túlságosan hasonlít Németországra, mi pedig mást akartunk. Az interneten találtunk egy csengelei portát, és azonnal tudtuk, hogy ez az, amit kerestünk. Mi ugyanolyan jól meg tudunk élni Németországban, mint itt, de annyira jól érezzük magunkat Csengelén, hogy az itt-tartózkodásunk minden évben egyre hosszabb lesz. Most már télre megyünk csak haza a gyerekekhez. Itt be tudtunk rendezkedni az önellátásra és pálinkát is főzhetünk, ami Németországban tilos – nevetett.

Ők és a többi család is megtalálták tehát Csengelén a számításukat. – Itt is mindent lehet kapni, amit Németországban, talán csak a húskenyér hiányzik. A településen iskola, gyógyszertár is van, tehát családoknak is ideális. A közelben pedig van termálstrand, és Szeged sincs messze, ha például komolyabb orvosi ellátásra lenne szükségünk – sorolta Greta Grassle. Azt is megtudtuk, a mindennapokban sem érzik hátrányát annak, hogy külföldről költöztek ide.

– Néhányan beszélnek németül, kicsit többen angolul, sokan pedig kézzel-lábbal, így mindenkivel megértetjük magunkat. Mi is próbálunk magyarul tanulni, de nagyon nehéz nyelv. Még jó, hogy a telefon fordítóprogramját bármikor tudjuk használni – mesélték. Éppen ezért, bár már többtucatnyian vannak, külön német közösséget nem terveznek alakítani. – Mi nem szeretnénk elkülönülni, inkább részévé válni az itteni életnek – mondták.