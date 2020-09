A harcművészetek fellegvára: Makó

– A harcművészeteknek elsősorban a jellemformálásban, másodsorban a testedzésben van szerepe – mondta a hét végén, a makói József Attila Könyvtárban rendezett 5. országos aikido szakmai konferencián Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, volt nemzetvédelmi miniszter.

A színvonalas rendezvényt a a Nemzeti Aikido Szövetség – Magyarország és az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezte meg, és az résztvevők a távol-keleti eredetű harcművészetekről hallgathattak meg előadásokat különböző – honvédelmi, orvosi jogi és egyéb – vonatkozásokban. A programot Márton Imre, a Makó Budo Klub elnöke nyitotta meg, majd Czirbus Gábor alpolgátrmester köszöntötte egy személyes hangvételű beszéddel.

Simicskó István, aki maga is műveli a harcművészetek egyik ágát, ezekről azt mondta, részben művészetként, részben sportként kell tekintenünk rájuk. A magyar oktatási-nevelési rendszer sajnos kevés figyelmet szentel nekik, pedig ez is egy olyan eleme a japán kultúrának, amit – természetesen a hazai viszonyokhoz adaptálva – érdemes volna átvenni. – Ennek a rendszernek a filozófiája a modern hadviselés alapelvei közé is beépültek – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy Makó a hagyma mellett egyre inkább híres a harcművészetek fellegváraként is, és ez mindenek előtt Márton Imrének köszönhető, aki a szombathelyi főiskoláról ezt a tudást hazahozta, meghonosította és csapatával mind magasabb színvonalon műveli.