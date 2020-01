A könnyen érthető kommunikációról tanulhattak

Nem átlagos kommunikáció formáról tartottak előadást a szegedi Gábor Dénes szakközépiskola diákjainak. A könnyen érthető kommunikáció egy olyan módszer, amellyel egyszerűen érthetővé tudnak tenni információkat, elsősorban értelmi fogyatékkal élők számára.

Magyarországon már évtizedes múltra tekint vissza a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása, mégis keveset hallunk róla. Tegnap erről tartottak előadást és gyakorlati képzést az Agórában a SZSZC Gábor Dénes Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulóinak.

– Az iskolánkban gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképzést is tartunk, ezért fontos, hogy a gyógypedagógusnak készülő diákjaink megismerkedjenek új projektekkel. A gyakorlatban is lássák, és fel is tudják használni ezeket a munkájuk során. Az is elsődleges cél, hogy minél frissebb információkkal kerüljenek ki tőlünk a diákok – mondta Pintérné Tóth Judit, az iskola pedagógiai munkaközösségének a vezetője.

Czakó Péter, az Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Szervezetének (ÉFEOÉSZ) szakmai referense elmagyarázta, a könnyen érthető kommunikáció egy olyan módszer, amellyel egyszerűen érthetővé tudnak tenni információkat, elsősorban értelmi fogyatékkal élők számára.

– Ez a módszer azonban nemcsak nekik, hanem azoknak is hasznos, akik valamilyen okból nehezen értik meg az adott nyelvet, legyenek azok idősek, gyerekek, kevésbé iskolázott vagy éppen szociálisan hátrányos helyzetűek. Cél, hogy ezek az emberek másokkal egyenlő módon jussanak információhoz és ezáltal tudják irányítani saját életüket és teljes jogú tagjai legyenek a társadalomnak – magyarázta.

Az ÉFEOÉSZ munkatársa mellett Sallai Ilona beszélt a diákokhoz, aki tapasztalati szakértő, és egyben érintett is.

– A kommunikációnk lényege, hogy nem lebutítjuk a szöveget, hanem az egyén szükségleteinek, képességeinek megfelelően írjuk át. Nem beszélünk körmondatokban, fontos a betűtípus, annak mérete és az, hogy egy sorban kevés információ legyen – fogalmazott Ilona.

Czakó Pétertől azt mondta, a fizikai akadálymentesítés mellett nagy szükség lenne a „szellemi akadálymentesítésre” is.

– A jelnyelvet már jogszabály szabályozza, de az értelmi fogyatékosok többnyire jól hallanak, látnak, csak értelmi sérülésük miatt mindent le kell egyszerűsíteni számukra – tette hozzá.

A diákok feladatot is kaptak az előadás végén: csoportmunkában dolgozva könnyen érthető formába kellett átírni az adott szöveget.