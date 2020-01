Lapunk Aranyemböre a székkutasi Őze Sándorné pedagógus, aki írónak készült, de az ötvenes években nem mehetett egyetemre.

Az akkori rendszer rásütötte a bélyeget: klerikális és kulákivadék. Hiába volt kitűnő tanuló, a tanítóképzőbe is csak a párttitkárt kicselezve kerülhetett be. Imádott tanítani. Az írás sem maradt ki az életéből. Számos pedagógiai pályázaton szerepelt sikerrel és négy helytörténeti könyve is megjelent az utóbbi években.

