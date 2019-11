A településen élők Önkéntesként aprítják az idősek tűzifáját Tiszaszigeten

Tavaly indult az a kezdeményezés Tiszaszigeten, hogy a szociális tűzifát, mielőtt kiosztják a rászorulóknak, önkéntesek kisebb, szállítható darabokra vágják. Idén abban is többen segítenek, hogy az időseknek házhoz vigyék a téli tüzelőt.

– Öt mázsa fát kaptunk, ahogy az utóbbi években mindig – mutatta Papp András a bejárójára leborított kupacot. András egy hete töltötte be 80. életévét, felesége két évvel fiatalabb, nagyon hálásak azért, hogy feldarabolták nekik, sőt ki is hozták házhoz. A férfi elmondta, a fa behordásában és kisebbre vágásában fiaik segítenek majd, ő csak gallyakat szokott gyűjtögetni gyújtósnak. – Sokáig elég ez nekünk, bár már egy hónapja fűtünk, sarki házunk van, ami nincs szigetelve, és tavalyról is maradt még tüzelőnk – magyarázta Papp Andrásné Ibolya.

A házaspár az egyik abból a nyolcvan tiszaszigeti családból, melyek igényeltek az önkormányzattól téli tüzelőt. A szociális tűzifa pályázaton idén több mint 700 mázsa keménylombos tüzelőanyagot nyert a település, ezek azonban nagyobb rönkökben érkeztek. – Most összevágjuk ezeket egyméteresre, illetve ami nagyon vastag, azt kettéhasítjuk. Szerencsére többen jelentkeztek felhívásomra, így az egyméteres rönköket még kisebbre hasogatjuk – magyarázta Ferenczi Ferenc polgármester. A volt határőrlaktanya udvarán szombat délelőtt tizenöten szorgoskodtak, hasították, darabolták, hordták a fát, mindenki önkéntesen.

A vastag rönköket kézzel hasogatta nagy szakértelemmel Fekete István, aki gyakran vállal társadalmi munkát; ha kell, a polgárőröknek is segédkezik. A rönköket egyméteres darabokra vágják azoknak a családoknak, amelyek el tudnak jönni érte. Idén először – köszönhetően az önkéntes segítőknek – az időseknek még kisebbre, kályhakészre hasítják. Ezt a feladatot a nyolcadikos Gárgyán Richárd végezte. – Apu szólt reggel, hogy jöjjünk fát vágni, nem most először van balta a kezemben, segítettem már többször mamámnál is – mondta a fiú. Szél Ferenc tavaly is eljött fát vágni, úgy fogalmazott, nyugdíjas, idejébe belefér, és örül, hogy ezzel másoknak örömet szerez.

A polgármestertől azt is megtudtuk, eddig 80 család igényelt tűzifát, ám akinek szüksége van rá, az jelezheti még; úgy látják, minden igényt ki tudnak elégíteni. Az időseknek – ez körülbelül 20-30 főt jelent –, közülük főként az egyedülállóknak kiszállítják a tűzifát. Ezt már most elkezdték, és egész héten folytatják. Ferenczi Ferenc elmondta, csak két közfoglalkoztatottjuk van, ezért várják azok jelentkezését, akik a szállításban tudnak segíteni, hogy a téli tüzelő minél előbb eljusson a rászoruló családok és idősek részére. Hozzátette, már tavaly is segédkeztek önkéntesek, idén viszont sokkal többen jöttek el, mindenkinek megvan a maga feladata. – 200-250 mázsát elő tudunk készíteni most szállításra, és remélem, minden nap lesz két-három fő segítség, így december első hetében mindenkihez eljuthat a tüzelő – fogalmazott a település vezetője.