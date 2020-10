Adományból épül a sándorfalvi adventisták közösségi háza – Fotók

Háromszor akkora közösségi házat épít a Hetednapi Adventista Egyház sándorfalvi gyülekezete, mint amelyben jelenleg tartják istentiszteleteiket. A falak már állnak, a beruházást eddig kizárólag a tagok adományaiból valósították meg.

Kinőtte a sándorfalvi adventista gyülekezet jelenlegi közösségi házát, ezért újat építenek. A Bod Árpád utcában augusztus végén kezdődtek meg a munkák, és már állnak a falak.

– Amikor 2010-ben beköltöztünk a mostani székhelyünkre, alig 20 főt számlált a közösségünk. Mostanra csaknem 70-en lettünk – mondta Mihalec Gábor, a sándorfalvi adventista gyülekezet lelkésze.

– A 95 négyzetméteres épület immár kicsinek bizonyul, különösen az a 35 négyzetméteres helyiség, ahol a szombati istentiszteleteket tartjuk. Amíg jó idő volt, ezt kivittük a szabadba, de mostantól alternatív megoldást kell találnunk, különösen a vírushelyzet miatti távolságtartás biztosítása érdekében. Ezt a helyzetet sem lehet azonban sokáig fenntartani, ezért úgy határoztunk, hogy belevágunk egy építkezésbe – folytatta a gyülekezet lelkésze.

A beruházást eddig teljes egészében a tagok adományaiból valósították meg, de bíznak benne, hogy lesz lehetőségük állami pályázaton is elindulni.

– Lelkészként megrendítő volt látni, hogy kisnyugdíjastól a tehetős vállalkozóig mindenki felajánlotta a segítségét. A pénz mellett pedig sokan kétkezi munkával is beszálltak, így egyfajta csapatépítő tréninggé is vált az építkezés – hangsúlyozta Mihalec Gábor. A gyülekezet a buszpályaudvarral szemben lévő, dupla telket vásárolta meg, ahol jövő héten már az új épület födémét öntik majd. A 300 négyzetméteres épületben a 100 fős istentisztelet megtartásához elegendő méretű közösségi terem mellett lesz egy hitoktató terem, konyha, ebédlő, lelki gondozói helyiség, valamint egy ifjúsági terem pingpong- és biliárdasztallal és moziteremmel.

– Szeretnénk a fiataloknak alternatív szórakozási lehetőséget biztosítani, ahol biztonságban tudhatják őket a szüleik – magyarázta a lelkész.

A tervek szerint jövő áprilisban már az új épületben tartják majd az összejöveteleket.

– Addigra valószínűleg még nem leszünk készen, mivel azonban a meglévő ingatlanunk árát is az építkezésbe szeretnénk beforgatni, szeretnénk hamarosan eladni. Utána pedig a már használható részt birtokba vesszük, a többi helyiségben pedig még dolgozunk – vázolta a terveket Mihalec Gábor.