Előtérbe kerülnek a dohányosok érdekei

A dohányzásról ma már egyértelműen bizonyított és közismert, hogy káros az egészségre. Ennek ellenére világszerte több mint egymilliárdan dohányoznak, hiszen az erős függőséget okozó nikotinról sokaknak nehéz lemondani. Ám az innováció a dohányiparba is berobbant: már elérhetők olyan termékek, amelyekkel biztosítható a nikotinbevitel és a dohányzás rituáléja is, de használatukkal lényegesen kevesebb rákkeltő égéstermék kerül a szervezetbe.

A rákos megbetegedések vezető okozója évtizedek óta világszer­­te stabilan a dohányzás. A probléma méretét az is igazolja, hogy a témának nemrégiben kétnapos konferenciát szenteltek egészségügyi és iparági szakértők. Az athéni No Smoke Summit on­­line eszmecserén visszatérő gondolatként jelent meg, hogy míg a legtöbb káros szokás következményein sikerült enyhíteni modern találmányokkal (például a járművek biztonsági felszereltségével vagy éppen cu­­korhelyettesítőkkel), addig a dohányzás esetében sokáig csak az tűnt kizárólagosan el­fogadhatónak, ha az emberek felhagynak vele. Aki leteszi a cigarettát, annak bizonyítottan javul a vérkeringése és a vére oxigénszállító képessége, illetve csökken a szívroham és a rákos megbetegedés kockázata.

A különböző dohánytermékek között a cigaretta füstje a leginkább káros. Kutatások igazolták, hogy hétezernél is több vegyület és kis szemcséjű szilárd részecske szabadul fel a cigaretta égésekor, 93 bizonyítottan káros, amelyek közül mintegy 80 bizonyosan vagy potenciálisan karcinogén, vagyis rákkeltő anyag.

Vezető kockázati tényező

Hiába ismertek a kockázatok, ennek ellenére továbbra is mintegy 1,3 milliárdan dohányoznak világszerte, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint a szám 2025-re sem csökken jelentősen. Ez annyit tesz, hogy évente továbbra is nyolcmillió életet követel a dohányzás, e halálesetek közül pedig 1,6 millió rákos megbetegedés következménye.

Beszédes adat az is, hogy a rákkal diagnosztizált dohányosok 64 százaléka a betegség ellenére is folytatja a cigarettázást. Ennek magyarázatát a konferencián felszólaló több szakértő is az emberi viselkedésben, a szokások feladásának nehézségében vélte megtalálni. És hogy miért annyira nehéz letenni a cigarettát? Az egyik ok a lelki függőségben – a rágyújtás rituá­léjában, a mély lélegzetvételek nyugtató hatásában, illetve a do­­hányzásban mint közösségi tevékenységben – keresendő. Minden valószínűség szerint ezért nem kifejezetten sikeresek a leszoktatásban a nikotintartalmú tapaszok és rágógumik.

A másik, fizikai függőséget kiváltó ok a dohánytermékek nikotintartalma. A vegyület azonnali jó érzést okoz a szervezetben, legfőképp azért, mert megemeli a pulzust és a dopamintermelést. Ám a nikotin egyúttal halálos méreg is, nem véletlen, hogy a növényvédelemben is használják rovarirtó szerek összetevőjeként.

Ártalomcsökkentés

Felismerve azt, hogy noha a fo­­gyasztó azzal teheti magának a legjobbat, ha leszokik, de a fent említett okok miatt sokan nem akarják vagy nem tudják letenni a cigarettát, maguk a dohányipari szereplők indultak el olyan innovatív úton, amellyel jelentősen csökkenthető a dohányzáskor a fogyasztó szervezetébe jutó káros anyagok száma és mennyisége.

A dohányhevítő eszközök és az e-cigaretták is biztosítják a dohányzás rituá­léját, ám égetés, vagyis füst nélkül. A füstmentes technológiák egyike, az e-cigaretta nikotintartalmú töltőfolyadékkal működik, amelyet a készülék 100-250 Celsius-fokra hevít, az így keletkezett párát lélegzi be a fogyasztó. A dohányhevítő esz­­közök természetes dohánytöltetet hevítenek fel 350 Celsius-fokra, így képződik a füstmentes, nikotintartalmú dohánypára.

Az Amerikai Egye­­sült Államok Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatala (FDA) az idén tavasszal kimondta, hogy égés hiányában a cigarettáról a hevítéses rendszerre való teljes át­­térés esetén a fogyasztó szervezetének a káros és potenciálisan káros anyagoknak való kitettsége jelentősen csökken. Ugyanakkor a bevitt nikotin mennyisége megközelíti a cigarettával elfogyasztható mennyiséget. Ezért jobb választás azon felnőtt dohányosok számára, akik egyébként is folytatnák a dohánytermékek fogyasztását.

Segítik a leszokást?

A konferencia szakértői értekeztek arról is, hogy vajon az e-cigaretta és a hevítéses termékek segítik-e a leszokást. A témában végzett kutatások eredményei szerint amíg a hagyományos cigarettát fogyasztók között a leszokás aránya stabilan egy százalék volt a vizsgált időszakokban, addig az alternatívákat használók körében 3,2, illetve 4,9 százalékos volt az arány. Ezek a számok azonban elhanyagolhatók, egyáltalán nem meggyőzőek a szakemberek szerint, vagyis a hevítéses dohánytermékek egyértelműen nem a leszokást segítő eszközök.

Továbbra is biztos alapokon jelenthető ki az, hogy a dohányzás ártalmainak csökkentésére – tekintettel arra is, hogy az alternatívák sem tekinthetők az egészségre veszélytelennek, például a nikotinbevitel miatt – az a legjobb megoldás, ha teljes mértékben felhagynak a cigarettázással a fogyasztók. Ezt a megállapítást pedig teljes körű egyetértés övezte a témát évtizedek óta kutató szakemberek körében.