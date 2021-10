Kocsisné Benkő Beáta, a balástyai közösség egyik legerősebb motorja

A tősgyökeres balástyai Kocsisné Benkő Beáta könyvtárvezetőt a helybelieknek nem kell bemutatni. Közösséget épített, teremtett, népszerű rendezvényeket szervezett, mozgásban tartotta és tartja a falu közösségi életét. Állíthatjuk: tevékenysége nélkül – amiben többen segítenek neki – szürkébb, unalmasabb lenne Balástya.

Ezt ne hagyja ki! Politikai elemző: Karácsony Gergely megbukott

A balástyai Kocsisné Benkő Beátával az újság révén ismerkedtem meg. A település különböző alkalmakhoz köthető eseményeinél rendre találkoztam a nevével, ő szervezte, vagy az ő ötlete volt, vagy mindkettő. Legutóbb a Sajtkukacpark kitakarítása, felújítása kapcsán találkoztunk és beszélgettünk, azóta újra használhatják a játszó- és közösségi teret a helyiek.

Sajtkukacpark

– A Sajtkukacpark létrehozásában is volt szerepem. Láttam valahol egy felnőttjátszóteret, és úgy gondoltam, nálunk is jó lenne hasonló. Akadt pályázat, amiből megvalósíthattuk, és 2013-ban nyitott. A parkban olyan gyerekjátékok is helyet kaptak, amelyek a sportra, a mozgásra ösztönöznek – kezdte Kocsisné Benkő Beáta, a balástyai Gémes Eszter Községi Könyvtár vezetője.

Fájt a szíve fokozatos lepusztulását látva, ezért 7-8 hónapja Csontos Máriával elhatározták: felújítják. Megtörtént.

Az önkormányzat a szükséges alapanyag és eszközök számláját, a közel 1 millió forintot állta. Nagyon toborozni sem kellett az önkénteseket, jöttek maguktól és segítettek, többen vállaltak komplett feladatokat.

– Ha van cél, megtaláljuk hozzá az embereket, egymást. Ha valamit nagyon akarunk, bevonzzuk a megoldást. Nem kell tervezni az életet, minden alakul, jön magától. Például, szinte véletlenül lettem könyvtáros, mert Illin Klára, akinek a helyére kerültem, az új­­ságírást választotta – közölte. Hozzátette: szereti a fizikai munkát is, otthon is szívesen végzi, „meg kell találni az egyensúlyt a szellemi és a fizikai között”.

– Jól érezték magukat a fiatalok és az idősebbek is a Sajtkukacparkban. Gereblyéztek, csiszoltak, festettek, gyomot szedtek, és hiszem, a közös munka barátságok magvait vetette el. Egyébként, ha szeretnénk, hogy szép legyen a környezetünk, tennünk kell érte – mondta Beáta.

Ajándék ez a nap

– A könyvtári munkából ki akartam hozni a maximumot. So­­kan bejöttek, kiöntötték a szívüket-lelküket az elődömnél, engem is megkerestek, de 24-25 évesen még nem ké­szültem fel arra, hogy jó hallgató legyek. Ma már tudom, ez nagyon fontos. Abban az időben viszont mozgalmasabb dolgokra vágytam. Nagy Sándor akkori polgármester azt mondta: maradjak, és tölt­sem meg élettel az akkoriban, 1996/97-ben épült rendezvényházat – em­lékezett.

Amit egy igazán jól sikerült gyereknappal nyitottak meg. A művelődésszervezővel közösen találták ki a programokat, és az anyagi hátteret is megteremtették hozzá, a helyi vállalkozóktól kalapozták össze a rávalót.

Nagyszerűen sikerült, fellépőkkel, színes programokkal, film­vetítéssel éjfélig tartott, az volt a jelmondata: Ajándék ez a nap. Öt-hat évig rendezték meg zsinórban.

– Sok család vett részt rajta. Ilyen eseményekkel lehet közösséget építeni. Soha nem felejtem el, az elsőn a lufik megtöltöttek egy teherautó-platót, ott durrantak szét – jegyezte meg. 2018 és 2021 között nyertes pályázattal 29 foglalkozássorozatot működtettek 3 évig, „ebben az időszakban is jó kollégát kaptam magam mellé”.

2000 perces foci

– Emlékezetes volt még a 2000-ben tartott 2000 perces kispályás focikupa, amit Kistelek és Balástya vívott egymással minden korosztályban, a kicsiktől a nyugdíjasokig. Ott Gabriellával szerveztük, akivel mai napig jó a kapcsolatom. Remek volt a hangulat, egész éjszaka jöttek játszani a lakosok. Itt kell elmondanom, a férjem, Zoltán, aki maga is focizott, mindenben támogat, és máig résztvevője a rendezvényeknek, a „sajtkukacosoknak” például pörköltet főzött. Jól egymásra találtunk – mondta Kocsisné Benkő Beáta. Tavaly nagy siker volt az adventi ablakok játék, több mint 100 ember sétálgatott esténként, keresve az aktuális ablakot, és egy-egy elkészítése mögött csoportok álltak, rejtőztek. Ezután tartottak idézetkeresőst, novellarészleteket kellett összegyűjteni.

– Többször előfordult, hogy másutt látott ötletet valósítottam meg, mert úgy véltem, nálunk is sikeres lehet, működhet. Általában igazam lett – jelentette ki.

Búcsú Gabriellától

– Gabival sokat dolgoztunk együtt. Jól értett a lelkek ápolásához, és pazar vendéglátó volt – mondta Bea a 2019 áprilisában 59 évesen elhunyt könyvtáros kollégájáról, Gömöriné Kordás Gabrielláról. Nehéz időszakot éltek át, lehetetlen volt felejteni, a naptáron, különböző feljegyzéseken ott volt a kéz­írása. Arra gondoltak, Zorán-koncerttel búcsúztatják és köszönnek el tőle. Már 2020 első felében szerették volna megrendezni, de a Covid miatt többször kényszerültek halasztani, és másfél év után idén szeptember 21-én tarthatták meg.

– A rendezvény címadó dala, ami már az első plakáton is szerepelt, a „Kell ott fenn egy ország” volt. A koncert szünetében Zorán arra kért, meséljek neki Gabiról. Mikor visszament a színpadra, mondott róla egy mondatot, és tapsot kért neki a közönségtől… Azt hiszem, Gabit így kellett bú­­csúztatni: ember volt, nagybetűs EMBER. Mindenki szerette. Még most is nehéz elengedni

– mesélte, és közben előkerült a zsebkendő.

Ha segíteni kell

Az Ismerd meg Magyarországot! szakkörös túrák úgy kerültek szóba, hogy Gabriella is szeretett volna a részese lenni – nem sikerült. Halálhíréről viszont épp az egyik túráról hazatérőben értesültek. A Facebook-csoportot a Sajt­­kukacpark kapcsán júliusban hívták életre, ott értesültek az ér­deklődők az aktuális teendőkről. Nemsokára felkerül a pergolára a ponyva, akkor lesz teljesen kész, de már használják a gyerekek és a felnőttek. – Akik részt vettek a felújításban, illetve azok, akik figyelemmel kísérték, jó példát láthattak és kaptak, és bízom benne, a jövőben nemcsak használói, gazdái is lesznek a parknak. De ha segítség kell, ott leszünk – jelentette ki Kocsisné Benkő Beáta.