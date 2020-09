Természetes gyulladáscsökkentés a mindennapokban

Talán kevesen tudják, de testünkben gyakran, szinte észrevétlenül is felbukkanhatnak gyulladások, olyan gócpontok, melyek a testünk számos pontjára kihatással lehetnek. Enyhébb tünetek esetén nem érdemes azonnal gyógyszeres kezeléshez folyamodnunk, hiszen a természet is számos megoldást kínál.

Gyulladások a szervezetben

Testünk rendelkezik egy alapvető védelmi vonallal, mely alatt az immunrendszert értjük. Mikor megbetegszünk, testi problémáink lesznek, ez a védelem aktivizálódik és segít minket túllendülni a bajokon. A gyulladás tulajdonképpen egy jelzőrendszer, mely figyelmezteti testünket, hogy húzza fel a falakat, kapcsolja be védekező mechanizmusát. Ezután a testünk küzdeni kezd az „idegen” ellen, megvédve bennünket a komolyabb gondoktól.

Bár a gyulladás alapvetően egy gyógyító folyamat része, hiszen immunválaszt vált ki a betegségekre, léteznek rossz verzióik is, melyek a testünkben maradva károsíthatják azt, nem megfelelő reakciókat kiváltva. Az ilyen gyulladt gócok testünk minden pontján előfordulhatnak, különböző szerveinktől a fogunkig. Enyhébb esetekben azonban semmiképp se aggódjunk, hiszen házilag, a természet kínálta lehetőségekkel is kiűzhetjük a bajt.

A természet gyógyírjai

Nem is gondolnánk, hogy mennyire hétköznapi növények is jelenthetnek különbséget a mindennapokban, a gyulladásos megbetegedésekkel szembeni harcban. Nézzünk kicsit körül a természetes megoldások között és lássuk, mit érdemes fogyasztanunk, ha célunk a gyulladáscsökkentés. Az egyik legalapvetőbb opció a szódabikarbóna és víz keveréke, mely csökkenti a szervezet autoimmun reakcióit, ezáltal a gyulladást. Fontos azonban, hogy az adagolásra nagyon figyeljünk és csak rövid távon, alkalmanként fogyasszuk.

Szintén könnyen hozzáférhető és az étkezésbe kiválóan beépíthető a petrezselyem és a gyömbér. Ezek fogyasztása elsősorban ízületi gyulladás ellen lehet a segítségünkre. A kurkuma szintén ezen a területen fejti ki leginkább hatását, citrommal kombinálva pedig az antioxidáns adagunk is megoldott. Napjaink egyik titkos fegyvere pedig nem más, mint a kenderszármazékok, ezek közül is a kannabidiol (CBD), melyből bőséges kínálatot találunk a cbdcibdol.hu oldalon.

Kannabidiollal a gyulladás ellen

A cbdcibdol.hu által kínált termékek – legyen szó akár olajokról, akár kapszulákról – a kenderben található egyik fő, nem pszichoaktív összetevőt, a CBD-t hasznosítják egészségügyi célokra. Ez egy teljes mértékben természetes megoldást jelent, melyet bárki nyugodtan alkalmazhat. A CBD alapvetően az idegeinkre hatva fejti ki jótékony, nyugtató hatását, ám megfelelő mértékben adagolva gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is bír.

Külföldön már jó ideje alkalmazzák az orvostudományban és a természetgyógyászatban egyaránt. Az olajok az étrendünkbe kiválóan beilleszthetők, így fogyasztásuk könnyedén a mindennapok részévé tehető. Fontos, hogy mindenképpen konzultáljunk hozzáértőkkel, hogy pontosan mire szeretnénk alkalmazni, hiszen ahogy már említettük, az adagolás kulcsfontosságú. Ami biztos, a cbdcibdol.hu termékeinek segítségével hatékonyan vehetjük fel a küzde