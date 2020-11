Trendi a burgundi vörös – Galéria

Hétvégén valamennyi otthon magára öltötte az ünnepi öltözékét, elkezdődött az adventi időszak. De hogy idén mitől lehet igazán trendi a koszorúnk, a lakásunk és a karácsonyfánk, arról szakembert kérdeztünk.

A bátrabbak divatja idén a flamingós, rózsaszínes színek, ezekkel dekorálják az adventi koszorút, a fenyőfát és a lakást egyaránt – ez derült ki a Virágpaletta Lakás & Kert Centrumban járva. Gyurisné Szász Ágnes üzletvezető lapunknak elmondta, emellett ebben az évben is

nagy népszerűségnek örvend a klasszikus piros, ami ezúttal a burgundi vörösbe hajlik, most ez az egyik legtrendibb szín, jól passzol a fenyőhöz.

Kiderült, az óceán mélységét tükröző kék is dominál, az idei frankfurti kiállítás is erre a színre épült, ott arannyal kombinálták, ezzel pedig a ragyogást szerették volna szimbolizálni. Az üzletvezető elmondta, éppen ezért a víz kékségének minden árnyalata divatos most, így ha valaki türkizzel vagy navy kékkel díszít, akkor igazán trendi lesz az otthona.

De természetesen a skandi­náv fehérség sem ment ki a di­vatból. A díszek szempontjából a natúr fa figurák, anyagok a népszerűek, valamint a fémes, réz és platina dísztárgyak.

Az adventi koszorúk közül

a természetes alapanyagokból készült alapot és a terméseket viszik a legtöbben, a gömbgyertyák helyett pedig a henger formájút részesítik előnyben a vásárlók.

Gyurisné Szász Ágnes hozzátette, akik ragaszkodnak a hagyományhoz, ők kerek formájú koszorút készítenek vagy vesznek, míg mások minden olyanból, ami dekorálható, asztaldíszt készítenek az adventi időszakra.

Kérdésünkre elmondta, ta­pasztalataik szerint a járvány ellenére mindenki feldíszíti az otthonát, hiszen most, hogy még több időt töltünk a lakásunkban, nagyobb hangsúlyt kap a karácsonyi dekoráció. Ugyanakkor sokan a tavalyi díszeket veszik elő, érezhetően kevesebben vesznek új dolgokat, hiszen most az egymásra való odafigyelés és az egészségmegóvás a legfontosabb.