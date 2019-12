Vásárhelyen a férfiak sütik a legjobb mákos bejglit

A Csúcsi Olvasókörben adventi rendezvényt, a tájházban pedig jótékonysági délutánt szerveztek Hódmezővásárhelyen. Utóbbin az Oldalkosár utcai Óvodának ajánlották fel a bevételt, az udvari játékok fejlesztésére.

– Bejgli- és mézeskalácssütő versenyt hirdettünk, illetve mézeskalács építményeket is vártunk a rendezvényre. Így karácsony közeledtével kevesen vállalkoztak a megmérettetésre, de annál finomabb pályaművek születettek – mondta Csirák Dalma, a vásárhelyi önkormányzat sajtóreferense.

– A legnépszerűbb kategória a mákos bejgli volt, természetesen diós bejglikkel is neveztek. Érdekesség, hogy a mákos bejgli sütésében a férfiak jeleskedtek. A mézeskalács figurák között sok szép fenyőfát, angyalkát, csillagot és Mézikét láttunk. Egyik versenyzőnk mézeskalács házikót is készített, amivel különdíjas lett.

A felajánlott kézműves termékekre licitálni lehetett. Az önkormányzat úgy döntött, idén az Oldalkosár utcai Óvoda játszótér-fejújítását támogatják, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek is használni tudják a játékokat.

– A megvásárolható termékek egy része az óvó nénik munkája volt – említette meg Csirák Dalma. A tájház udvarán fenyőfát díszítettek a résztvevők, méghozzá otthonról vitt díszekkel.

– Egy önkéntestől több vásárhelyi motívumos gömbdíszt kaptunk, amiket szintén meg lehetett vásárolni. Bányai Béla egy festményt ajánlott fel, aminek 15 ezer forintról indult a licitje.

A Csúcsi Olvasókörben pedig adventi délutánt szerveztek.

– Az olvasókör évtizedek óta szervez karácsonyi teadélutánokat. Az idei rendezvény egy kicsit rendhagyó volt, mert vendégeket is hívtunk. Az Árendás Néptáncegyüttes egy betlehemi műsort mutatott be az olvasókör tagjainak, a városrészből érkező vendégeknek – mondta Galambos Kornélné D. Szabó Katalin, közösségfejlesztő, önkormányzati képviselő, akitől megtudtuk, a Csúcsi Olvasókörben, nagyon sok programot szerveztek idén. Januárban a busók látogattak el az olvasókör udvarára, a következő hónapban kézműves foglalkozás busóbábokat készítettek a fiatalok. Gyereknapot is rendeztek.

– Tavasszal már a nyári aratónapra készültünk, ami a legnagyobb látogatottságú rendezvényünk volt, közel 300-an tiszteltek meg bennünket a jelenlétükkel. Ősszel zoknibaba-varró tanfolyamon tanulhatták meg az érdeklődők a nyuszi, cica és a hóember készítését. Az idősek csigatészta pödrést is tanítottak a fiatalabbaknak, ami szintén nagyon népszerű program volt – emelte ki a közösségszervező.