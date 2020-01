Rekordszámú magyar nyaralt Horvátországban

Ivana Herceg jelezte azt is: a magyar turisták túlnyomó többsége – 441,6 ezer vendég – egyénileg kereste fel Horvátországot, nem egészen 202,6 ezren pedig utazási irodák szervezésében jártak az adriai államban.

Rekordot döntött tavaly a magyar turisták száma és a vendégéjszakák mennyisége is Horvátországban, ezzel folytatódott a tendencia – tájékoztatott a Horvát Turisztikai Közösség budapesti képviseletének igazgatója pénteken.