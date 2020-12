Új vezető az Európa-szerte ismert makói cégnél

Januártól új ügyvezető igazgatója lesz a kandallóiról Európa-szere ismert makói Váll-Ker Kft.-nek: Nagy Mihályt a város legnagyobb üzeméből, a Continental helyi gyárából igazolta a vállalkozás. A cég eddigi első embere, Tóth István hátrébb lép, pihen – 75 éves.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Nagy Mihállyal régóta ismerjük egymást. Már öt évvel ez­­előtt is felkértem, hogy ve­­zesse a mi cégünket, de akkor még udvariasan nemet mondott – elevenítette fel Tóth István, a makói Váll-Ker Kft. első embere, honnan jött az ötlet. Ő maga már egy ideje szeretett volna hátrébb lépni, hiszen 75 esztendős, és több jelentkezővel is szerencsét próbáltak, de valamiért egyik sem vált be. Nagy Mihály viszont legutóbb, az új csarnok avatását követően már kész volt tárgyalni a lehetőségről.

A közvetlenül 250, beszállítóként még egyszer ennyi em­­bert foglalkoztató kandallógyár egyébként idén a válság ellenére is legalább olyan jó évet fog zárni, mint tavaly.

– Hetente 900-1000 darab kandallót szállítunk Nyugatra, de akár 1500-at is tudnánk – mondta, és hozzátette: a mostani beruházásokkal a cég jövőjét 5-10 évre biztosan megalapozták. Nagy Mihály munkáját pedig szívesen segíti 28 évnyi tapasztalatával, s természetesen tulajdonrészét is megtartja a vállalkozásban.

– Nem volt könnyű döntés, hiszen 23 évet töltöttem el a Continentalnál – mondta Nagy Mihály. Hogy miért váltott, arra az egyik magyarázat az, hogy nagycsaládos lett – két lánya és egy fia van –, és szeretne az eddigieknél több időt tölteni a gyerekekkel. Bár az autóipari alkatrészgyártás és a kandallókészítés első pillantásra két nagyon különböző terület, a Continentalnál is folyik fémmegmunkálás, szerszámkészítés, tehát nem lesz idegen számára az ott folyó munka. A Váll-Ker kisebb cég, de úgy gondolja, eddigi tapasztalatait, rendszerszintű ismereteit jól tudja majd itt hasznosítani.