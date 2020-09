Az ország legszebb kertészeti birtoka az üllési Farkas Kertészet

Magyarország legszebb birtoka, kertészet kategóriában, a Farkas Kertészet lett. Az üllésiek érdekessége, hogy a tulajdonos Farkas família ott él családi házában az üvegház, a fóliablokk és az osztályozó csarnok mellett.

Farkasné Szögi Mónika férjével, Farkas Milánnal vezeti az üllési Farkas Kertészetet, mely a Magyarország legszebb birtoka verseny kertészeti kategóriájában győzött. Üvegházban és fóliablokkban TV-paprikát termesztenek, az évi 300 tonnát a szentesi DélKerTÉSZ veszi át tőlük, 2009 óta tagjai a társulásnak. A cég tavaly nyugdíjba vonult elnöke, Ledó Ferenc nevezte őket a legszebb birtok versenyébe.

A kezdetektől

Farkasék házasságuk évében, 2000-ben kezdtek gazdálkodni, a területet 1999-ben vették meg. Most az elsők között gratuláló barátaiktól 20 éve nászajándékba pénzzel bélelt borítékot kaptak, ráírva: fólia építésére. Eleinte 1000 négyzetméteren kislégterű hideg fóliában paprikát termesztettek, majd pályázati forrásokból, kedvező hitelekkel és saját erőből folyamatosan fejlesztettek.

Tavaly épült a holland mintájú korszerű üvegház, a válogatócsarnok és a villamosenergia fogyasztásuk 60-70 százalékát fedező 100 kilowattos napelempark. Ma 1,7 hektáron gazdálkodnak geotermikus energiával fűtött fóliában és üvegházban, a fűtést, a szellőztetést, az öntözést és a tápanyag-utánpótlást klímakomputer vezérli – sorolta Mónika.

Minőség és egészség

– A minél egészségesebb áru előállításához biológiai növényvédelmet alkalmazunk: hasznos rovarokat telepítünk az állományra, melyek elszaporodva visszaszorítják a kártevőket. Eleve magas rezisztenciájú fajtákat választunk, melyeket nem nagyon kell vegyszerezni – nyilatkozta Milán.

Az élelmiszer-biztonságra, a minőségre, az egészségügyi követelményekre úgy is vigyáznak, hogy a göngyöleget fertőtlenítik a csomagolás előtt, és a technológia korszerűsítésével kihozzák a maximumot a növényekből.

– A legszebb birtok versenyben 13 objektív kritériumnak kellett megfelelni, ezeket pontozta a helyszínekre ellátogató zsűri. Az is tetszett nekik, hogy a családi házunk is itt található, ott élünk, pár méterre a fóliától és az üvegháztól, ahol dolgozunk. A kertünk a nyugalom szigete, ott igazán kipihenhetjük magunkat, kikapcsolódhatunk. A tavaszi koronavírus-világjárvány alatt ideális menedék volt – vette át a szót Mónika, aki azt is elmondta: a díjat alig egy hete nívós gálaest keretében Siófokon vették át.

Farkasék bíznak abban, hogy négy gyerekük, a 16 éves Tekla, a 12 esztendős Zsóka, valamint az 5 éves ikrek, Hanga és Lőrinc közül valamelyik átveszi és tovább viszi a családi gazdaságot. Igaz, Zsókának a lovaglás a mindene, és erre már az ikreket is tanítgatja.

Családi vállalkozás

– A karantén alatt a gyerekek itthon maradtak, és igyekeztek segíteni: az ikrek ládát hajtogattak, a nagyobbak már a kertészetben is tevékenykedtek, és a kertben is akadt, akad mindig tennivaló. Nyáron is segítettek, a munka jó lehetőség a zsebpénzgyűjtésre, ami motiváció Teklának és Zsókának. A koronavírus miatti karantén számunkra nem jelentett újdonságot, hiszen mi már évek óta home office-ban dolgozunk… – mondta Mónika, miközben Milán a kamiont indította a DélKerTÉSZ-hez.

Búcsúzáskor elárulták: meglepő és jóleső volt a siker, remek házassági évfordulós ajándék, októberben ünneplik. Bár a rivaldafény kicsit idegen tőlük, inkább kertészkednek és új egy hektáros üvegház építésére adnak be rövidesen pályázatot.