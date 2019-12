Otthonbiztosítást is ajánl az MNB

Az MNB két éve a lakáshitelnél vezette be a fogyasztóbarát minősítést, ezt második lépésként kiterjeszti az otthonbiztosításokra is. Támogatja az egységes minimum feltételeknek megfelelő, jól összehasonlítható és fogyasztóbarát szolgáltatást nyújtókat, szigorú követelményeket szabva a kárrendezésben és a díjmódosításban is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kialakította a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) rendszerét, erre január 10-től pályázhatnak a biztosítók. Az első ajánlatok 2020. I. negyedévétől válhatnak elérhetővé a fogyasztók számára, akik tájékozódását tavasztól jegybanki online összehasonlító weboldal is támogatja majd. Az MFO minimum szolgáltatási sztenderdeket ír elő, amelyektől csak az ügyfél javára lehet eltérni. Egyszerűsödik a kötés, csökken az átfutási idő. Az ügyfelek a biztosítóval digitálisan – papírmentesen – kommunikálhatnak, a kárrendezési dokumentumok beadásán át a szerződés felmondásáig vagy módosításáig. Alapkockázatok A minősítési rendszer élénkítheti a versenyt, növelheti az ügyfélmobilitást, és erősítheti a digitalizációt is. Jó példa, hogy a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek szerződésszáma idén novemberre közel 60 ezerre nőtt, tízből hat új lakáshitel már ilyen.

A jegybank egységes és szé­leskörű biztosítási védelmet határozott meg. Ez egy bővített alapcsomagot is tartalmaz, amely kiterjed valamennyi, a háztartást egzisztenciálisan fenyegető kockázatra, miközben csak minimális kizárásokat enged. Az alapcsomag tartalmazza a környezeti csapás és külső okra visszavezethető 15 alapkockázatot – például tűz, vihar, villámcsapás. És ezen túl öt olyant, amelyek általában csak kiegészítőként érhetők el, de gyakori káresemények, mint például az elfolyt víz, a betöréses lopás, a rongálás vagy az üvegtörés. Gyors kifizetés Az MFO megszabja, hogy káreseménynél a bejelentés után a biztosítónak 2 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot az ügyféllel. A kárszemlét ezután legkésőbb 5 munkanapon belül el kell végezni – a kifizetés ezt követően vagy az utolsó dokumentum beérkezése után 5 munkanapon belül megtörténik. Elutasítás vagy az alacsonyabb összeg esetén a biztosító írásban tájékoztatja az ügyfelet és megindokolja a döntést. A kiemelt káreseményeknél a biztosító kapcsolattartót jelöl ki, és kárelőleggel is segíti a megoldást. Az értékkövetés mértéke ingatlanok esetén az új szerződések díjváltozásának megfelelő, a „régi” ügyfelek díja így nem lehet kedvezőtlenebb, mint az újonnan szerződőké. Felmondás Bármelyik negyedévben felmondhatjuk – 30 napos határidővel – a meglévő MFO-szerződésüket, míg a mai lakásbiztosításokat csak az éves szerződési évfordulón lehet(ett) megszüntetni. Jegybanki elvárás az is, hogy az MFO-ra váltó ügyfelek régi lakásbiztosításaikat még a szerződéses évforduló előtt megszüntethessék.