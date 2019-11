Szárazbabból kevés hazait találtunk a piacon

Több szárazbabot eszik az ország, mint amennyit termel, a világ minden tájáról importáljuk, így tud elérhető áron maradni. A minőségi hazai szárazbabért a Mars téren a 2000 forintot is elkérik kilónként, az apró szemű külföldi már 600-ért is van a multinál.

Csak import szárazbabot tud venni a petőfitelepi kisboltban a háziasszony, mutatós a fekete virágbab, a 40 dekás csomagért nem is tűnik soknak a 455 forint, egyetlen szépséghibája, hogy Kínában termett. Az Etiópiából érkezett pinto is rendben van 325 forintért, de az afrikai országból származik a legolcsóbb, tényleg apró gyöngybab is – 40 deka 255 forint. Virágbab van vegyesen is, fekete és fehér, érdekessége, hogy kínait és lengyelt tett egy csomagba a mórahalmi forgalmazó.

Eredetvizsgálat

A szegedi Mars téren óriási a kínálat, az egyik árusnál 400-ról indul a félkilós zacskó gyöngybab és 1000 forint a legdrágább, a mutatós vesebab. Közte van 450-ért pinto, majd koko, békési fehér, máj- és menyecskebab, valamint 800 forint a valóban szép és nagy szemű salátabab. Rákérdeztünk, hogy melyik import, de az árus, nem igazán tudta, még a békési fehérről sem, aminek azért mégis hazai földön illik teremnie…

Érdekes, hogy sok terméknél, például az almánál, körténél szigorúan kiírják az árusok, hogy import vagy hazai, a szárazbabnál ilyet elvétve találni és elég egyforma a kínálat.

– A bordányi úton, Sia dűlőn, a Kulipintyó csárda közelében terem ez a bab, van békési fehér, koko és gyöngybabom is – mutatta portékáját Badényi Istvánné.

Nyíregyházi fejtett

Ládás kiszerelésben is van szárazbab a piacon, ráadásul ott literre is mérik.

– A háziasszonyok szeretnek literben számolni, és ha felet kérnek, akkor tudom, hogy körülbelül 33 dekát kell adni – mondta Bera József. Megtudtuk, ugyanattól a mórahalmi termelőtől veszi a babot, ami talán legszebb a piacon, ám a kilós ára valamivel 2000 forint felett van. Ami még ennél biztosabban hazai termelés, az a nemrég fejtett bab, amit nyíregyházáról szerzett be, és valóban össze lehet még nyomni a szemeket, nem volt idejük kiszáradni. Ezt kilónként 2190 forintért méri.

Olcsó import

– Szüleim régen Sándorfalván termelték, nekem kellett fejtenem, de nagyon utáltam, mert zöld lett a körmöm alja. Este kifejtettük, betettük a babot a hűtőbe és másnap hoztuk a piacra, hogy ne legyen ideje bebarnulni – emlékezett vissza az árus.

Az Etelka sori Tescóban csak importot találtunk, a saját márkás lengyel vesebab 355, a valóban apró fehér csak 299 forint. Félkilósak a csomagok, az utóbbi egyenesen Etiópiából érkezett a hazai boltokba. Több fajtát is kínálnak a nem saját márkásból, kicsit drágábban, az ukrán fehér bab 415, a valóban szép és nagy szemű olasz tarka 599 forint fél kilónként.