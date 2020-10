Vásárcsarnokot kap a szentesi zöldségpiac – Fotók

Novemberben bontanak, aztán pedig építkeznek a Rákóczi utcai zöldségpiacon. Ha enyhe lesz a tél, akkor április végére új, fedett csarnokban vásárolhatnak majd a piacra járók. Megújul a volt buszgarázs épülete is, amely fedett összeköttetést kap az új létesítménnyel.

Elviekben már nyár végére az új helyen kereskedhettek és vá­­sárolhattak volna a szentesiek, ám a 2017-ben megnyert pályázat nem akart valósággá válni: a legutóbbi közbeszerzés kiírása után kiderült, a beérkezett árajánlatok legolcsóbbika is jócskán drágább volt, mint a rendelkezésre álló keret. Megoldásként új terveket készíttetett a város, amelyek ugyan megváltozott tartalommal, de nem csökkentett formában ké­­szültek. Mindössze annyi változás történt, hogy más formában, más építészeti karakter szerint készül el majd a vásárcsarnok.

Az új tervek bemutatásán Szabó Zoltán polgármester be­jelentette: a kivitelezőt kiválasz­­tó közbeszerzési eljárást a következő hetekben le­bonyolítják, így még ebben a hónapban megkezdődnek a bontási munkák, és előkészítik az építési területet.

– Novemberben, halottak napja után van egy kisebb „le­­állás” a piac életében, kevesebb a forgalom, akkor végezzük el a bontási munkákat. Ha november végére át tudjuk adni a területet a kivitelezőnek, és nem lesz olyan kemény a tél, hogy hátráltassa a kivitelezést, akkor április végére, május elejére elkészülhet az új vásárcsarnok a szentesi zöldségpia­con – vázolta a beruházás me­netét a polgármester.

Az öt hónap alatt felépülő új csarnokban több mint ötszáz négyzetméteren árusíthatnak majd az eladók, az asztalok mellett hét pavilon és szociális helység is készül, a csarnok pedig temperáló fűtést kap majd. Felújítják a volt buszgarázst is, az épület új tetőt kap, benne pedig tarolóhelyiséget és vizesblokkot alakítanak ki, valamint egy fedett összeköttetést is biztosítanak a csarnokhoz.

Elhangzott, a bontás és az építkezés ideje alatt sem kell nélkülözniük a vásárlóknak a piacra járást: egy kordonnal választják majd el az építési területet, így a zöldségpiac továbbra is zavartalanul működhet.