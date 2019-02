Mégsem szűnik meg a Szarvasi kotyogók gyártása, évente 100 ezer kávéfőző készülhet majd

Mégsem húzza le teljesen a rolót a nagy múltú szarvasi kotyogókat gyártó cég – tudta meg a Bors. Január végén röppent fel a hír, hogy anyagi gondok miatt leállítják a több mint 60 éves múltra visszatekintő Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.-ben a lámpák és kávéfőzők gyártását, ezt akkor a cégvezetés meg is erősítette.A hír nagy visszhangot keltett, hiszen alig akad magyar háztartás, ahol ne akadna legalább egy kotyogó. Nem sokkal később az IKEA is szerződést bontott a céggel, ami a svéd óriásnak egy modern lámpa-családot készített.Most viszont, mint a Bors megtudta, mégis folytatódhat a gyártás, legalábbis a kotyogóé biztosan. A jövőben egy másik cég veheti át a kávéfőzők készítését, bár a Szarvasi jelenleg nem áll felszámolás alatt, vagyis csődhelyzetbe nem került.A lap információi szerint az új cég évente 100 ezer darab kávéfőzőt gyártana, ami szinte megközelíti a Szarvasi 130 ezres mennyiséget. Azt nem tudni, az összes dolgozó megmaradhat-e állásában. Megkeresésükre a tulajdonosok nem erősítették meg, de nem is cáfolták értesüléseinket.