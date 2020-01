A fiatalok teljesen átértelmezik a márkahűséget

A felmérés azonban nem csupán Z generációs és boomer alanyok véleményét vizsgálta, így az is kiderült, hogy a köztük lévő két nemzedék, az X és az Y generáció körében a fenti nevek elég vegyesen jelennek meg a bizalmi rangsorban.

Ezt szorosan követte a UPS csomagküldő szolgálat, a Hershey édességgyártó, a The Weather Channel tévécsatorna, valamint Cheerios.

Nem csak a márkahűség, de a márkákba vetett bizalom terén is óriási szakadék tátong az úgynevezett Z generáció és a baby boomer nemzedék között – derül ki egy friss kutatásból. Ez azt jelenti, hogy a vállalatok ma már alig támaszkodhatnak azokra a stratégiákra, melyek a korábbi generációk esetében még beváltak – írja az Origo.