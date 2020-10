Kihasználatlanok, egy ideig nem járnak a legendás francia gyorsvonatok

A koronavírus okozta válság miatt esett vissza jelentősen az utasforgalom.

Mostantól pár hónapon keresztül csalódnia kell majd annak, aki a híres francia gyorsvonattal, a TGV-vel szeretne utazni. Az állami vasúttársaság (SNCF) ugyanis úgy döntött, hogy kihasználatlanság miatt egy ideig nem közlekednek majd a népszerű szerelvények.

Bár a karantén után a nyári szezon viszonylag jól sikerült, sokan utaztak TGV-vel, most újból megcsappant az utasok száma. A vasúttársaság szerint hétvégenként nagyjából kétharmados kihasználtsággal közlekednek a TGV szerelvényei. Jóval nagyobb a veszteség a hétköznapokon, ezeken a napokon 60-70 százalékkal esett vissza a forgalom. A társaság ezért úgy döntött, hogy nem üzemelteti a vonatokat veszteségesen, így egy ideig kivonják őket a forgalomból, és más szerelvényeket állítanak be a helyükre.

A TGV-k helyett sok helyen a TER elnevezésű személyvonatok járnak majd, de olyan elképzelés is van, hogy néhány vonalon megmarad a TGV-szerelvény, de több megállót iktatnak majd be a menetrendbe, hogy azok is igénybe tudják venni, akik nem az eredeti TGV-megállók egyikén szerettek volna leszállni a szerelvényről.

Az SNCF szóvivője leszögezte, hogy nem vonják ki végleg a forgalomból a TGV-ket, csak felfüggesztik a közlekedésüket az egészségügyi válság idejére. Az intézkedés időtartama egyelőre nem ismert, csak annyit lehet tudni, hogy hónapokról van szó. Ugyanakkor

az sincs kizárva, hogy 2021-ben sem találkozhatunk majd TGV-vonatokkal Franciaországban.

A járvány rettentő nagy kiesést okozott az SNCF társaságnak, a TGV-vonatokat ugyanis a vállalat a saját forrásaiból tartja fenn. A vírus miatt drasztikusan lecsökkent forgalom 3 milliárd eurós veszteséget okozott a társaságnak, írja a Le Figarora hivatkozva a V4NA hírügynökség.