Rogán: az a cél, hogy Magyarország legyen 2030-ra Közép-Európa vezető turisztikai térsége

Az elmúlt három évben töretlen volt a turizmus fejlődése, a vendégéjszakák száma az utóbbi két évben mintegy 10 százalékkal haladta meg az előző évit, nagyjából fele arányban a külföldi, illetve a hazai vendégeknek köszönhetően

idén a tóparti szabadstrandok - főként a gyermekes családokat szolgáló - beruházásaira biztosítanak 2,5 milliárd forintot.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint a kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország legyen Közép-Európa vezető turisztikai térsége, és ehhez minden hazai és európai uniós forrást megad.Rogán Antal szombaton Zalaszabarban a Holnapocska Tábor és Zobori Élménypark több mint egymilliárd forintos fejlesztésének átadásakor azt mondta: a következő évtizedben 828 milliárd forint forrást szán a kormányzat a magyar turizmus kifejezetten Budapesten kívüli fejlesztéseire."Zalaszabar megelőzte Budapestet", ugyanis Magyarország első fix telepítésű hullámvasútja is itt épült fel, illetve ilyen színvonalú, gyerekeknek szolgáló élménypark máshol sincs az országban - közölte Rogán Antal. A turizmus hozzájárul a GDP-hez, a nemzetgazdaság erősödéséhez, de nemcsak arról szól, hogy idejönnek a külföldiek, hanem arról is, hogy "mi is felfedezzük a saját hazánkat".- ismertette a miniszter. Azt mondta: a turizmus stratégiai ágazat, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) megalapításával is olyan csúcsszerv létrehozása volt a cél, amely a turizmus koordinálásában és fejlesztéseiben is részt vesz. A kormányzat egyszerre akarja a szálláshelyeket, az éttermeket, a turisztikai attrakciókat, a kalandparkokat, a gyógyhelyeket és az infrastruktúrát fejleszteni, erre pályázati lehetőségek vannak, néhány stratégiai régiót külön is megjelölve - sorolta.Az avatáson - amelyen részt vett Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója is - Rogán Antal kitért arra, hogy tavaly indult az országban olyan panziófejlesztési program, amelynek keretében 650 fejlesztésre adtak támogatást, ezek többsége a következő egy évben valósul meg. Tavaly a balatoni strandok fejlesztéseire biztosítottak támogatást,Rogán Antal nagyon fontosnak nevezte, hogy a turisztikai területhez tartozó szektorok "tisztán és adózottan működjenek", hiszen akkor maradhatnak az adók is alacsonyak, ha mindenki tisztességesen fizet. A vendéglátásban idén végrehajtott áfacsökkentés következtében például a tavalyihoz képest 40-60 százalékkal nőtt egy-egy hónapban a szektor forgalma, a szálláshelyek digitalizációjának nyáron induló programja pedig a bejelentési rendszer kifehérítését szolgálja.Manninger Jenő, a térség fideszes országgyűlési képviselője szerint a zalaszabari beruházás többről szól, mint csupán térségfejlesztésről, a célja, hogy a gyerekek, a családok is jól érezzék magukat. A Kis-Balaton közelségében megvalósult, több száz kilométeres körzetben is egyedülálló minőségi fejlesztés hozzájárul, hogy turisztikai célpontként is erősödjön az egész térség - tette hozzá.Szabadics Zoltán, a Holnapocska Tábor és a Zobori Élménypark alapítója elmondta, feleségével a minden évben több száz, súlyos betegségekkel élő, vagy azokból gyógyuló gyerekeket vendégül látó tábor és az élménypark építésére minden szabad forrásukat felhasználták. A balatoni turisztikai régió legvonzóbb élményparkját és legjobb táborát szerették volna megvalósítani, amit a Kisfaludy-program segített.A helyszíni tájékoztatás szerint a befejezési határidő előtt kilenc hónappal elkészült új beruházás költsége meghaladta az 1,271 milliárd forintot, ebből csaknem egymilliárd forintot a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program forrásai fedeztek. Az ország jelenleg egyetlen fix telepítésű hullámvasútja mellett új fogadóépület és látogatóközpont épült, illetve kiegészítették a meglévő csónakcsúszdát.