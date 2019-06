Szerdáig van ideje, hogy ne zárolják bankszámláját

Azonosítás hiányában készpénzt sem tudunk felvenni automatából. FOTÓ: FRANK YVETTE

A bankoknak, pénzintézetek­nek június 26-áig teljes körű ügyfél-átvilágítással kell ren­­­­delkezniük valamennyi szám­­lavezetőjükről, ennek hiá­­nyában június 27-étől nem teljesíthetik az érintettek megbízásait. A bankkártya nem hasz­­nálható, és az adott szám­láról csupán az állandó átutalások teljesíthetők, az egyszeri készpénzes például nem. És a fizetésünk sem tud megérkezni a számlánkra! Minél későbbre hagyja valaki az azonosítást, annál leterheltebb banki ügyfélszolgálatra számíthat, legyen az telefonos vagy személyes. Persze járható a netbanki úton végrehajtott adatszolgáltatás is.Fontos, hogy a kötelezettség a lakossági ügyfelek esetében nem általános, csak azokra vo­­natkozik, akik bankkapcsolatukat 2017 júniusa előtt létesítették, és pénzintézetük még nem rendelkezik a személyazonosságukat és lakcímüket igazoló okmányaik másolatával, esetleg változtak azok. Több bank is lehetőséget ad az okmánymásolatok postázására – ehhez lehet, hogy már késő van –, illetve elektronikusan is beküldhetők a dokumentumok. Ha férj és feleség, szülő és gyermek is használja a számlát, akkor mindegyikükre vonatkozik az azonosítási kötelezettség, és amíg csak egyikük tett ennek eleget, addig ő sem fér hozzá.A bankok természetesen sze­­­­mélyre szóló értesítésben – postai úton vagy elektronikusan –, írásban is felhívták a figyelmét a késlekedőknek. A legnagyobb lakossági bank, az OTP mellett az Erste is felhívja a figyelmet arra, hogy annak nincs teendője, aki nem kap tőlük értesítést. Erről azonban nem árt meggyőződni, lehet, hogy nem olvassuk el az ilyen leveleket tüzetesen – a nyaralás alatt zárolt bankkártya több mint kellemetlen.Ha az ügyfél később azono­sítja magát, a bankszámlát érintő blokkolást a pénzintézet feloldja, ez azonban külföldről nem olyan egyszerű. Pesszimista várakozások szerint a határidő lejártakor tízezrek számláját fogják zárolni. Fontos, hogy az életbiztosítással rendelkezőknek is kapcsolatba kell lépniük a társasággal, ezekre is kötelező elvégezni az azonosítást. Ahogy az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tag­jainál is.Nagy baj lehet a vállalatoknál isA szakportálok szerint nem a lakossági oldalon okozhatja majd a legnagyobb gondot a jövő csütörtöki zárolás, itt a több mint 9,6 millió számlának „csak" a 15 százalékát nem azonosították a múlt hét elejéig. Ugyanez az 1 millió vállalati számla felénél még nem történt meg! Ennek hiányában utalásaik jó részét nem tudják majd elfogadni a pénzintézetek, és ha ezek között ott van a fizetésünk, az bennünket is érint.