Ezt követően a Halott Pénz és a Honeybeast zenélt egyszerre, és bár mindkét buli sokakat vonzott, előbbi banda ráadásul a nagyszínpad előtt még arra is képes volt, hogy a több ezer embert egyszerre leguggoltassa, a leglelkesebb rajongótábora mégis a szintén ebben az időben fellépő Bruno x Spacc formációnak volt. Pető Brúnó és Tóth László igazi youtube sztárok: a rap duóról valószínűleg a 30-on túliak nem sokat hallottak - így ők az előbb említett két koncert valamelyikén csápoltak - a tinik azonban szétszedték a sátras fesztiválhelyszínt miattuk, ahova be se fért mindenki, aki szeretett volna.

Miközben a helyszínek között sétáltunk, egy érdekes mondat is megütötte a fülünket a SZTE színpadáról.

Elmegyünk pisilni és jövünk

– jelentette be a Csaknekedkislány énekese, majd valóban szünetet tartottak. Igaz, a valódi okát és hosszát nem vártuk meg, hogy kiderüljön, viccnek szánta vagy tényszerű bejelentést tett. Mondjuk az is lehet, hogy rosszul hallottuk és azt mondták, inni mennek. Végülis, értelme annak is lett volna.

Igazán érdekes volt átélni, hogy a Halott Pénz koncertje után szinte egyszerre indult meg mindenki egy irányba. Ekkor kezdett ugyanis a túloldalon a Carson Coma, mely szintén keresett bandának számít, illetve a Fonó színpadon a Parno Graszt. A tömeg így az út végén megoszlott: aki alternatív rock helyett inkább jókedvű roma zenére vágyott, maradt táncolni a többi helyszínhez képest viszonylag szűkre szabott füves területen, mely ez esetben meglehetősen kicsinek bizonyult.

A nap külföldi sztárfellépője Lukas Graham volt. A dán popzenekar hozta a tőlük elvárt kellemes zenét a nagyszínpadon, mellyel házat ugyan nem robbantottak, de a fiatal fiúk láthatóan sok lány szívét megdobogtatták.