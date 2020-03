Georgij Gyenyiszov és a hódmezővásárhelyi úttörők

Enyedi Zoltán hódmezővásárhelyi fotója nem fog tudni eligazítani a történelem erdejében. De meg fogunk állni egy pillanatra.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Ehhez a fényképhez két történet tartozik.

Az egyiket akkor sem lehetne beleérzés nélkül elmondani, ha nem tudnánk, mit ábrázol a kép. Enyedi Zoltán fotóján egy idős anya a hódmezővásár­helyi köztemetőben az 1944. ok­­tóber 9-én meghalt Georgij Kirovics Gyenyiszov szovjet ka­­tona sírjára borul. Lizaveta Ivanovna Gyenyiszov a márványcsillagot markolja, de nincs kétségünk, hogy a 23 éves fiút látja. Az apa, Kir Ivanovics Gyenyiszov azt nyilatkozta a másnapi Csongrád Megyei Hírlapnak: – Ne tudjátok meg sohasem, mit jelent a háború, és mit jelent az, hogy ezer kilométereket kelljen utazni egy sírhoz, ahol szerettünk nyugszik.

A másik történet viszont az, hogy a Hódmezővásárhelynél meghalt orosz katona szüle­­it va­­lójában a propaganda cél­já­ból hozták el, mivel 1967 no­­vemberében a szocialista forradalom 50 éves évfordulóját ünnepelték. Gyenyiszovék utazásához egy sztori is tartozott. A sírt a hódmezővásárhelyi Vörös lobogó utcai általános iskola úttörőcsapata fedezte fel és gondozta a vásárhelyi köztemetőben. Ezután az úttörőcsapat „vezetősége” nyomozta ki Gyenyiszovék kaukázusi címét, és ők hívták meg a házaspárt Kiszlovodszkból (Szolzsenyicin szülővárosa!). Az öregek előbb idős koruk miatt elutasították az utazást, de az évfordulón mégiscsak eljöttek.

Gyenyiszovékról a Csongrád Megyei Hírlap készített riportot, amelyből ki­­derül, hogy az apa a háborúban egészen Berlinig jutott a szovjet előrenyomulással, és Drezdánál érte a hír, hogy fia meghalt.

A fiú utolsó le­vele ép­­pen beleillett a szovjet hősi történetbe:

„Mama! A háborúnak hamarosan vége. Győztesen térünk vissza. Örülök, hogy olyannak neveltél, hogy mindenütt megállom a helyemet.”

A házaspárt hódmezővásárhelyi látogatása után elvitték egy deszki úttörőcsapathoz is, erről a Délmagyarország is beszámolt.

Gyenyiszovék történetéhez hozzátartozik a róluk riportot készítő újságíró személyes története is. Egy évvel a szovjet látogatás után a kollégát 1956-os múltjával zsarolva beszervezték III/III-as ügynöknek. Fiatal ta­­nárként ugyanis ő szavalta el a Nemzeti dalt a csanádpalotai tanácsháza előtt, amikor leverték a szovjet mintájú Rákosi-címert.

Később pedig egyike volt azon ke­veseknek, akik nyilvánosan is szembenéztek ezzel a múlttal.