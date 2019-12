Alig győzik a vevői igényeket – ha most venne autót, van, amit csak júliusban kapna meg

Már a februári bejelentés után sokan érdeklődtek az autókereskedéseknél – még úgy is, hogy sok nyitott kérdés volt még akkor az újautó-vásárlási programmal kapcsolatban. Azóta minden részletre fény derült, és november végéig több mint 17 ezer igénylés érkezett be a Magyar Államkincstárhoz.

– A szűk keresztmetszetet a kereslet kielégítése jelenti, van olyan gyártó, amelyik viszonylag gyorsan tudott reagálni a hirtelen megnőtt érdeklődésre, másoknál három-négy hónapot is várni kell egy-egy modellre – nyilatkozta Markó Zoltán, a Duna Autó Zrt. kereskedelmi igazgatója.

Egyértelmű kedvenc a Dacia Lodgy, amely a legelérhetőbb árú autó a kínálatban. A vásárlók alaposan felextrázva rendelik, annak érdekében, hogy a teljes, 2,5 millió forintos támogatást igénybe tudják venni – a modell indulóára ugyanis 3,9 millió forint. Aki most szánja rá magát a vásárlásra, annak csak júliusra tudják biztosan ígérni a szegedi Molnár Autóháznál, a dízel kicsit hamarabb, a benzines jellemzően később érkezik meg.

– A Peugeot Rifterre 5-6, az 5008-as modellre 6-7 hónapot kell várnia a vásárlónak, ha gyártásból rendeli a hétszemélyes családi autót – mondja Laczi Jusztina. A C-Mobil értékesítési vezetője hozzáteszi, készleten azért van belőlük néhány, de legtöbben szeretik saját igényeiknek megfelelően „összeállítani” az autót. Hangsúlyozza, várakozási idő korábban is volt, az nem növekedett érdemben a családi kedvezménnyel.

Népszerű a Skoda Kodiaq is, ha a kedvezményt levonjuk az alapmodell árából, akkor már 6 millió forint alatt kigurítható a márkakereskedésből ez a valóban méretes autó. – Érdemben csak az 1,5 literes TSI motorral szerelt modellekre kell várni, de ez nincs összefüggésben a családi autókedvezménnyel, erre az új, népszerű motorra sorba állnak a konszern más márkái is – mondja Bokros Róbert. A Porsche Szeged értékesítési vezetőjétől megtudjuk, a gyár 24-32 hét szállítási határidőt kommunikál, a tapasztalat szerint azonban bő 4 hónap alatt megérkezik az autó. Aki más motorral rendeli, annak szerinte biztosan nem kell három hónapnál többet várakoznia.

– Novemberben az új személyautók eladása 25 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest Magyarországon, a forgalomba helyezett új személygépjárművek száma 14 ezer 215-re emelkedett. A januári-novemberi időszakban 141 ezer 769 új személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami a bázisidőszakhoz viszonyítva 11,7 százalékos növekedés.

Környezetvédelmi szigorítás



A szigorodó EU-s CO2-előírások bevezetésével több gyártó is kénytelen leállítani bizonyos típusai gyártását az európai piacra, és ennek több hétszemélyes családi autó is áldozatául esett. Lapunk is tesztelt olyan jó ár/értékarányú modellt, hogy mire megjelent volna az írás, már készleten sem maradt az országban egyetlen autó. És a motorgyártási nehézségek miatt később sem lesz rendelhető ez a hétszemélyes kocsi.