Torlódik a város, araszolnak az autósorok

Sokat kell várnia annak, aki be szeretne jutni a városba.

Ködös, borongós az idő és sajnos mér korán reggel történt egy baleset a Szilléri sugárúton itt már meg szűnt az útzár ! Szőregi úton befelé a szokásos araszolás van , de a hidak előtt is már várakozni kell a feljutásra illetve a belvárosi híd már tele van , Bertalan hídon is már majdnem végig ér a sor . Algyői úton is befelé erősebb a forgalom, József Attilán a lámpáknál sorok vannak . Sokan vannak a körutakon is ,de még jól lehet haladni . Dugonics tér környéke , Aradi tér , Hősök környéke viszont már maceránsabb ezeken a részeken már torlódik rendesen . Felső Tisza parton is a híd alá ér a sor , de a rakparton is torlódik az Árvízi emlékműnél. Kossuth Lajoson minden sáv tele van , Dorozsmai úton befelé lépésben lehet haladni.