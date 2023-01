A Szegedi Tudományegyetem felettébb komplex ösztöndíj-rendszerrel bír, amellyel nem csak az aktív hallgatókat, de a tanulmányaikat éppen csak megkezdő gólyákat, sőt az egyetemi tanulmányokra még csak vágyakozó, az SZTE-re jelentkező középiskolás diákokat is igyekeznek támogatni.

– Ösztöndíjaink fontos célcsoportja a középiskolás korosztály. Akik első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetemre, lehetőséget kapnak arra, hogy már egy ösztöndíjjal megtámogatva kezdhessék meg tanulmányaikat intézményünkben – mondta el lapunknak Gellén Klára oktatási rektorhelyettes.

A Start ösztöndíjat 2018-ban hirdette meg először az egyetem az SZTE-re első helyen jelentkező középiskolásoknak, és 50-150 ezer forintos támogatást jelenthet számukra.

– Azóta évről évre több százan kapják meg ezt az ösztöndíjat. Az alap ösztöndíj mellett meghirdetjük a Start Mester ösztöndíjat is, amellyel az alapképzésről a mesterképzésbe lépő hallgatókat támogatjuk. Emellett a Start Plusz ösztöndíj keretében a korábban vagy határon túlról emelt szintű érettségit tevő diákok ötvenezer forintos vizsgaköltségét is visszatérítjük, amennyiben első helyen nyertek felvételt hozzánk – részletezte az oktatási rektorhelyettes, aki hozzátette, a Start ösztöndíjak elbírálásánál előnyt élveznek az agrár, a műszaki és a természettudományos képzésekre jelentkezők.

A Start-program mellett a hallgatók kiemelt tanulmányi, kiválóság alapú és szociális ösztöndíjra is pályázhatnak, csakúgy mint a városi tanulóbérletre. Az egyes karok külön is indítanak ösztöndíjakat, mint például az SZTE BTK Tandíjfelező Programja, valamint az egyetem partnervállalatai is kínálnak ösztöndíjakat a hallgatóknak.

A különböző képzési területeket illetően kiemelt figyelmet fordítanak a pedagógusképzés támogatására. Ennek jegyében a Gál Ferenc Egyetemmel összefogva új ösztöndíjat hirdettek a középiskolás diákok számára, amely az első magyar tanítónőképző iskola első igazgatójának nevét viseli.

– A 2023/24-es tanévre a Szegedi Tudományegyetemen vagy a Gál Ferenc Egyetemen pedagógus képzési területre első helyen jelentkező diákokat támogatjuk a Zirzen Janka ösztöndíjjal. A pályázatok elbírálása a felvételi eredmények, a korábbi tanulmányi eredmények, a nyelvvizsgák és a középiskolai tanulmányi versenyeken való részvétel alapján történik. Ez azonban nem csak az indulást segítő ösztöndíj, hanem tanulmányaik során végig, egészen a diploma megszerzéséig szeretnénk támogatni a hallgatókat, akik a későbbiekben félévről félévre a tanulmányi eredményeik alapján pályázhatnak. A bíráló bizottság ezen felül az egyetemi közéleti és kutatói tevékenységet, valamint a versenyeken, pályázatokon való részvételt is figyelembe veszi – mondta el Gellén Klára, aki hozzátette, az ösztöndíjjal másodlagos céljuk a pedagógushiány csökkentése. Az SZTE a következő tanévben ötven hallgató számára nyújt megpályázható Zirzen Janka ösztöndíjat, amelynek összege havi százezer forint. Az elektronikus jelentkezési felület hamarosan megnyílik.

– A Zirzen Janka ösztöndíj mellett speciálisan a természettudományos tanári pályát támogató ösztöndíj-konstrukció kidolgozása is folyamatban van – közölte a rektorhelyettes.