Nagy nap lesz a szombat a középiskolákba készülőknek: délelőtt 10 órától írják a központi írásbeli felvételit a nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumba jelentkező és a kilencedik osztályba lépő diákok is. Ennek eredménye nagyban befolyásolja, hol tanulhatnak tovább. Bár vannak iskolák, ahol csak a tanulmányi eredmény számít – az ide felvételizőknek tehát nem is kell megírniuk ezt a dolgozatot – a legtöbb középiskolában a vitt jegyek és a központi vizsga eredményét együttesen veszik figyelembe, sőt, számos helyen még szóbeli fordulót is tartanak. A központi írásbeli vizsgán szerezhető maximális pontszámnak az iskolai felvételi eljárás egészében megszerezhető összpontszám legalább 50 százalékát kell kitennie. Amennyiben az iskola előír szóbeli felvételi vizsgát, annak az eredménye a felvételi eljárás egészében megszerezhető összpontszám 25 százalékánál nem lehet több.

Az írásbeli felvételin matematikából és magyarból adnak számot tudásukról a diákok, mindkét tantárgyból 45 perc áll rendelkezésre, hogy megoldják a 10 kérdésből álló feladatsort, amire legfeljebb 50-50 pontot kaphatnak. Matematikából nem csak a tantárgyi tudást mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. magyarból 9 feladatban az elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismereteket ellenőrzik, valamint bizonyságot kell tenni az életkornak megfelelő szövegalkotási, szövegértési, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A tizedik egy szövegalkotási feladat, amelyben a tanulóknak egy adott témáról, egy adott műfajban kell kerek egész szöveget fogalmazniuk.

Aki a szombati vizsgáról valamilyen komoly, igazolható indokkal – például betegség miatt – lemarad, január 30-án, délután 14 órától pótló vizsgát írhat. Aki viszont ekkor sem jelenik meg, annak több lehetősége nem lesz a központi felvételi megírására. Az Oktatási Hivatal már a vizsga napján, délután közzé szokta tenni a hivatalos megoldókulcsot és a feladatsorokat a honlapján, így előzetesen mindenki leellenőrizheti, hogyan teljesített. A hivatalosan elért pontszámokról pedig február 9-ig küld majd értesítést a vizsgát szervező iskola, illetve általában a honlapjukon is közzé tesznek egy jegyzéket, amiben azonosító alapján lehet kikeresnie mindenkinek a saját eredményét. A pontszám ismeretében lehet majd módosítani a felvételi sorrendet február 8 és 10 között.

A szóbeli felvételiket március 4 és 20 között tartják, a sikeres felvételről vagy elutasításról szóló határozatot május 2-án küldik ki. Azoknak a kilencedikeseknek, akiket egyetlen, általuk megjelölt helyre sem vesznek fel, rendkívüli felvételi eljárást hirdethetnek majd.