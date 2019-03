A Születés Jogán! - Czene Ferenc életéről készült dokumentumfilm

Így készült A Születés Jogán! című film. A fotót Varga Árpád Zsolt bocsátotta rendelkezésünkre

– Közel 30 éves barátság kötött a tavaly nyáron elhunyt Czene Ferenchez. Érdekes volt már a megismerkedésünk története is – avatott be a kulisszatitkokba a hódmezővásárhelyi független filmes, Varga Árpád Zsolt.Czene Ferenc a Békés megyei Kunágotán született. Részt vett az ’56-os forradalom eseményeiben, ami miatt később menekülnie kellett. Los Angelesbe emigrált. Finommechanikai műszerészként hamar munkát talált az Újvilágban. Munkatársa lett a neves Panavision kameragyártó cégnek, ahol részt vett a 65 mm-es filmkamera kifejlesztésben. Később dolgozott a Precise of California vállalatnál is, amely alkatrészeket szállított a NASA-nak a Surveyor–1 űrprogramhoz. A munka mellett a Los Angeles-i magyar közösség meghatározó egyénisége lett. Czene Ferenc a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház alapító okiratának egyik aláírója volt, főszervezője az 56 láb magas ’56-os emlékmű emelésének. Betöltötte a Dél-Kaliforniai Magyar Szervezetek Tanácsának elnöki tisztét. Megszervezte Antall József Los Angeles-i látogatását.– Czene Ferenc 1990-ben az első szabad választásra haza akart jönni, méghozzá úgy, ahogy a forradalom leverése után elment: haza akart szökni. Az egyik lánya kocsival várta a határ mellett. Csakhogy a határ mente már nem olyan volt, mint Czene Ferenc emlékezetében. Végül a határőrök találták meg a férfit, akinek a személyi igazolványa 33 éve lejárt. Ő kijelentette, hogy a születés jogán kíván Magyarországon tartózkodni. Története bejárta a hazai és a világsajtót. Én akkoriban a Magyar Televízió munkatársa voltam. A vele készült interjút én vágtam meg. Gesztusként, a tévé engedélyével elküldtem neki a felvételt. Legnagyobb meglepetésemre a következő nyáron, amikor hazajött Magyarországra, felhívott, hogy találkozni szeretne velem. Így kezdődött a haláláig tartó barátságunk.Czene Ferenc meghívta Varga Árpád Zsoltot Los Angeles-i otthonába is. Czene Ferenc az év egyik felét Amerikában, a másikat Magyarországon töltötte. Gyulán megépítette a „Szabad gondolatok otthonát", a Czene- tanyát, amely a közösségi és kulturális programok színhelyévé vált.– Sokat beszéltünk telefonon, jártam nála többször Amerikában. Meglátogattam Gyulán, ő pedig eljött hozzám Hódmezővásárhelyre. Itt a vásárhelyi lángos volt a kedvence.Varga Árpád Zsolt 2011- ben látott hozzá a dokumentumfilm készítéséhez. – Egy filmforgatás miatt jártam Los Angelesben, amikor egy szabadnapomon kezdtem hozzá az életrajzi film forgatásához, amely 8 évig készült. Azért ilyen sokáig, mert nem volt könnyű a vágóképekhez használt korabeli felvételek, dokumentumok összegyűjtése. Varga Árpád Zsolt végül 17 órányi interjút forgatott, több ezer archív fényképet gyűjtött össze.Czene Ferenc már nem láthatta a kész filmet. Tavaly nyáron, 82 éves korában hunyt el Gyulán. Elsőként szülőfalujában, Kunágotán, a születésnapján, március 19-én mutatták be a 110 perces A Születés Jogán! című filmet, másnap Gyulán, csütörtökön pedig Hódmezővásárhelyen, a Mozaik Moziban. Mindhárom helyszínen nagy sikert aratott. Varga Árpád Zsolt elmondta, több hazai és nemzetközi filmfesztiválra is benevezi a dokumentumfilmet, amelynek a közeljövőben Békéscsabán és Budapesten is lesz vetítése.