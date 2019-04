A vásárhelyi közéletről kérdeztük az utca emberét

Statisztika



Tizenhét embert szólítottunk meg szombaton Vásárhelyen, közülük 4 nem akart nyilatkozni, ebből 2 azt sem várta meg, mi a kérdés. Tizenhárman elmondták, mi érdekli őket Vásárhely közéletéből: négyen az eseményekre, rendezvényekre, illetve a politikára voltak kíváncsiak, egy embert főleg a beruházások érdekeltek, míg további négy a családját, magánéletét helyezte előtérbe.

A beruházásokra is kíváncsiak a vásárhelyiek, most ezerrel zajlanak a tramtrain építési munkálatai.

Fotó: Imre Péter

– A beruházások, például a tramtrain, érdekelnek, figyelemmel követem az építési munkákat, és nagyon várom, hogy elkészüljön. Biztosan kipróbálom! Jó ötletnek tartom, még jobban összeköt bennünket Szegeddel

Héjja Lászlót főként a gyermekét, Leventét is érintő rendezvények, események érdeklik. Fotó: Imre Péter

– Hidegen hagy, mi történik a városban, kizárólag a családdal foglalkozom, különösen, hogy már van két unokám, egy 4 és egy 6 éves

– A belvárosban élek, szinte mindent látok, tapasztalok, a beruházásokat is, elsősorban a villamosvasutat, a tramtraint – mondta Magdolna, akivel a Szőnyi utcán találkoztunk. Először neki tettük fel a kérdést, mi foglalkoztatja legjobban a város életéből. A politika érdekli, véleményt nem mond róla, otthon beszélik meg.Egy fiatalabb férfi, az Alföldi Galéria előtt, közölte: lekötik a saját gondjai, például az, hogy munkalehetőség szempontjából rossz környék Vásárhely. – Alig akad munka, ami van, az rossz, keveset fizet – jelentette ki. Egy idősebb férfi csatlakozott az előző gondolatmenethez, általában a családi dolgokkal foglalkozik, arról beszélnek otthon. – Mindent a gyűlölet, a hatalomvágy vezérel. Az emberek érdekből cselekednek, nem segítenek az elesetteken, inkább belerúgnak. Ott dögöljön meg! Nem tudom,ez hová vezet – vélekedett. Bódi Sándor először közölte, nem érdekli a politika, majd kibökte, „mióta jó a polgármesterünk, minden jobb".– Minden érdekel, ami csak létezik és Vásárhelyhez köthető, de politikával nem foglalkozom – árulta el a kopáncsi tanyavilágban élő Margit néni, aki szombaton a Kossuth téren napfürdőzött. – Korábban azt ígérték a városvezetők, jobban odafigyelnek a tanyaiakra, de nem történt semmi. A rendőrséggel elégedett vagyok, mindig segítettek – dicsérte a munkájukat.– mondta Dóra. Azzal folytatta, a politikai fröcsögéseket nem olvassa, nem érdekli, ki mivel vádolja, sározza be a másikat, riválisát. – Csakis a tényekkel, a megvalósult fejlesztésekkel törődöm – jelentette ki.Két szegedi, éppen Vásárhelyen tartózkodó kerékpáros, Váczi Ádám és Csáki Viktor megegyezett abban, az a fontos, hogy egy város élhető legyen, a lakók számára jó és fontos fejlesztéseket hajtson végre. Ádám hozzátette: kétszer járt már az állattenyésztési napokon, a borfesztiválok pedig mindenütt érdeklik.– A rendezvények érdekelnek a városban, főleg azok, melyeken 5 éves fiam, Levente is jól érezheti magát, például a vasútmodell-kiállítás – mondta Héjja László. – A politikát nem követem, mégis tudok mindent. Nem bújhatok el, szembejön az utcán. Szeretjük Vásárhelyt, idevalósiak vagyunk. Sok a jó játszótér, és mindjárt jön a strandszezon, amelyet Levente már nagyon vár – közölte. Dávid, rövidre zárva a kérdezősködést, közölte, őt csak a magánélete érdekli. Egy fiatalember nem akart mondani semmit, két nő – meg sem várva a kérdést – azt mondta, nem nyilatkozik, míg egy középkorú nő azzal fogadott: „nem, engem ne szólítson meg".– árulta el az 55 éves pincér, Kis Imre. Hozzátette: azért mindenről megvan a véleménye, de azt megtartja magának.Pali azonban nem így tett:– A politikai sárdobálások, csatározások nagyon bosszantanak. A beruházások közül pedig a tramtrain építése jelentősen zavarja a helyi közlekedést, káoszt okoz. Remélem, ha elkészül, minden visszaáll a régi kerékvágásba.