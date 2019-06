Egyszerre tíz művész alkothat itt, ünnepélyesen megnyitották az évadot - fotók

- A Mártélyi Alkotóházunk rendkívül népszerű. Csodálatos környezetben található. Minden alkotóháznak megvan a sajátos hangulata. Más-más műfajban alkotókat vonz. Mártélyon azonban nem tudjuk meghatározni, hogy festők, szobrászok, írók, vagy fotósok jöttek-e többen

– A Mártélyi Alkotóház egy energiával teli hely, amit jól demonstrál, hogy jelenleg a holtág vize visszafoglalt egy területet abból, amit kölcsönvettünk tőle – mondta Tardy-Molnár Anna, a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Mártélyi Alkotóház évadnyitó ünnepségén. Kiemelte, az alkotóház mögött fantasztikus és izgalmas évek állnak.- Abban reménykedünk, hogy a Mártély adta lehetőségeket minél több művészeti ág képviselői használják ki hosszabb-rövidebb ideig, hogy elmélyüljenek a táj adta lehetőségekben. Azért is különleges az alkotóház, mert ha az itt kibontakozó alkotásokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az itteni közösség nem elvesz a természettől, nem nyerészkedik rajta, hanem mindig visszaad. Erre jó példa volt az elmúlt év, amikor azt az ihletet, ami megérintette a Mártélyra érkező költőket, versek formájában adták vissza a nagyközönségnek és a településnek.Az alkotóházban egyszerre 10 művész alkothat, pihenhet.– mondta az ügyvezető igazgató lapunknak. Arról is beszélt, felsorolni is hosszú lenne, hogy hány híres művész fordult itt meg.A Mártélyi Alkotóház ünnepélyes megnyitóján Szabó Noémi, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum művészettörténésze tartott előadást Tornyai János Szentendrei Régi Művésztelepen töltött festői korszakáról.- Tornyai János születésének 150. évfordulóját ünnepli idén Hódmezővásárhely. A „nagy sömmi" festőjének drámai, súlyos életműve számos meglepetést rejt, például élete utolsó időszakának festői termését, amelyet a Szentendrei Régi Művésztelepen hozott létre 1933 és 1934 nyarán – emelte ki.Szabó Noémi elmondta, a Szentendrei Régi Művésztelep ekkoriban élte virágkorát, az ott dolgozó fiatal, tehetséges művészek laza alkotói, és szoros baráti közösséget alkottak. Bár Tornyai személyisége, festészeti felfogása idegenül hatott, sőt idegen is maradt e közegben, a szentendrei közösség mégis felszabadítóan érintette az idős mestert – hangsúlyozta a művészettörténész. Hozzátette, a nehéz élet fáradalmaiban meggyötört Tornyai János kései alkotói időszakában szinte ontotta a frissebbnél frissebb festői megoldásokkal teli műveket.