Együttműködik a Tornyai és az SZTE

A két szervezet tudományos tevékenységének fejlesztéséről állapodtak meg. – A múzeum és az egyetemi kar eddig is több területen működött együtt – jelentette ki Miklós Péter. A vásárhelyi múzeum eddig is szakdolgozati témákat és gyakorlati helyszínt biztosított a bölcsészhallgatóknak. A múzeum több munkatársa az egyetem meghívott előadója. A felsőoktatási intézmény munkatársai pedig előadóként vesznek részt az Emlékpont konferenciáin, és publikálnak a közgyűjtemény kiadványaiban is.

Gyenge Zoltán az együttműködést a két város közötti szellemi és kulturális kapcsolat erősítéseként értékelte. A megállapodás célja megszólítani és helyben tartani a régió értelmiségét.