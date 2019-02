Elmaradtak az iskolafejlesztések Hódmezővásárhelyen

Kritikus tábla



A polgármester működéséről mond véleményt a szerda délután a városháza bejáratához kitett tábla, melyen a következő olvasható: A városban a szemetet szedd össze, ne az országot járd! Vásárhelyen ugyanis több helyen felszaporodott a szemét, Márki-Zay Péter pedig országszerte tart fórumokat.

– Ebbe az iskolába jártam, jó nosztalgiázni, és azt is jó felidézni, hogy az utóbbi években mindig megújult egy-egy része. Ez a folyamat most megszakadt – közölte Kecskeméti Rita (Fidesz–KDNP) vásárhelyi önkormányzati képviselő a Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai tagintézményénél tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján.Elmondta: nagyon örültek, mikor megnyerték a három iskolaépület felújítására kiírt pályázatot, amely az energetikai korszerűsítésen kívül többek között akadálymentesítést és homlokzati rekonstrukciót is tartalmazott egyes telephelyeknél. – A korábbi években ilyenkor már csak az volt a dolgunk, hogy kitaláljuk, a munkák idejére az osztályok, a gyerekek hová költöznek, a pedagógusok hol folytathatják az oktatást. Most másképpen történt. Márki-Zay Péter polgármesternek csak annyi lett volna a feladata, hogy levezényelje a közbeszerzést, de ezt nem tette meg. Így ahelyett, hogy az átadó ünnepségre jöttünk volna, arról számolhatunk be, még egy kapavágás sem történt – fogalmazott a képviselő.A közbeszerzést többször kiírták, legutóbb, tavaly ősszel már 650 millió forint volt a beruházás értéke. Egyszer sem jelentkeztek pályázók. Kecskeméti Rita azt valószínűsíti, ez azért történt, mert a polgármester korábban a tao-pénzekkel kapcsolatban is nekiment a helyi vállalkozásoknak, cégeknek –, amelyeknek azután már nem volt kedvük jelentkezni a munkára.– Fontosabb volt számára országos karrierjének építése, mint a vásárhelyiek, az újvárosiak problémái, például iskoláik felújítása. A beruházás elmaradásáért egy személyben a polgármester, Márki-Zay Péter a felelős – jelentette ki Kecskeméti Rita. Közben kiszúrtuk: a suli épületét lassan visszahódítja a természet, a tetőn már nő a fű.