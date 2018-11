Elszármazott berényiek találkoztak Vásárhelyen

A házigazda a Mezőberényből Elszármazottak Baráti Körének elnöke, Perényi János, Mezőberény díszpolgára volt, aki még gyerekkorában került el szülővárosából, és azóta is Vásárhelyen él. Az eseményen részt vett Siklósi István, Mezőberény polgármestere, Szekeres Józsefné alpolgármester, Nagy Ferenc tanár, a Mezőberényi Baráti Egylet volt elnöke, és rajtuk kívül még többen is érkeztek a Békés megyei városból.



A baráti kör 1986-ban alakult, amelyhez zömében Szegeden és Vásárhelyen élő elszármazottak csatlakoztak, viszont Budapesten is alakult hasonló. A fővárosiak ma már nem aktívak. Az életre hívók között ott találjuk a jelenlegi polgármester édesapját, Siklósi Ferencet is. De a találkozásra a minden év augusztus 20-án a baráti egylet által szervezett, rendezett Berényi napok is remek alkalmat, lehetőséget kínálnak. A november 11-i találkán közel ötvenen vettek részt, hat-hét éve Vásárhely a helyszín és a központ, mert a korábban Szegeden alakult baráti körben többségbe kerültek. Jelenleg 32 vásárhelyi család valamelyik tagja vagy mindkettő származott el Mezőberényből.



– Visszacsábítani a nagyobb városokból, Szegedről, Vásárhelyről, Budapestről nem tudjuk az elszármazottakat, illetve gyerekeiket, nem tudunk az ottani munkahelyekkel, lehetőségekkel versengeni. De a kapcsolattartás fontos, és számítunk ötleteikre, segítségükre városunk fejlesztésében. Ebben eddig nem csalatkoztunk. A barátság és a szülőföld szeretete tart minket össze – közölte Siklósi István polgármester. Hozzátette: azért alakulhattak ki vidéken is baráti körök, egyesületek, mert például Mezőberényben 64 civil szervezet működik, nagy az összetartás, a közösségért a tenni akarás, erős az identitásérzés.



Perényi János is felidézte, akármikor otthon jár, ellátogat a szülői házhoz, az iskolához, melyben tanult, és az egykori földekhez, birtokokhoz. Megemlítette: Mezőberényből főleg az értelmiségiek származtak el – először tanulmányaik miatt mentek el –, kerestek boldogulást másutt.