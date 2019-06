Évről évre igénytelenebb a vásárhelyi strand - mondják az évtizedek óta ide járó fürdőzők

Gyöngyi hozzátette: szeretik a vásárhelyi fürdőt, lokálpatrióták, idejárnak, bár megfordulnak másutt is, és látják a különbséget. Például, hogy a vásárhelyi középső medencének nemcsak a kötelei, az alja is piszkos, szemetes.

Hetek óta kerülgetik a föltúrásokat a vásárhelyi strand vendégei. Fotó: Imre Péter

– Vásároltunk új bójákat, köteleket, amint a felfűzéssel végeznek munkatársaink, kicseréljük a régieket. Valószínűleg a hétvégén. A medencék aljának tisztítása műszaki hiba miatt késik: elromlott a víz alatti porszívónk, a szervizelés után ezt a munkát is elvégezzük. Lenyírtuk a füvet a hátsó részen, amely szombattól nyitott, felkészültünk a szezonra, üzemképes minden, folyamatos a karbantartás. A folyamatos nyitvatartás miatt nálunk nincs leállási idő, ez alaposan megnehezíti a dolgunkat a karbantartásoknál, a szezonra való felkészülésnél

– Most legalább 20 napozóágy van a medencék partján, több, mint legutóbb. Ezzel nincs is baj, viszont akadnak kisebb-nagyobb bosszantó dolgok – mondta a 71 éves Simon Sándor a vásárhelyi strandon. Az állapotokról levelet juttatott el lapunkhoz. A legnagyobb gond, hogy a középső medencében algával szennyezettek, szinte feketék a kötelek. Megmutatta, és nem is kellett válogatni, hogy melyik siralmasabb kinézetű. Ezt már több hónapja szóvá teszik a strand vezetésének, az ott dolgozóknak – hiába. Ráadásként megtudtuk: ebben a medencében gyógytornát is tartanak, idősebbeknek.– Igénytelen lett a vásárhelyi strand. És sok minden nem a pénzen, hanem az odafigyelésen, a lelkiismeretességen múlik – közölte csatlakozva Tárkány-Szűcs Imréné, mikor meghallotta, miről beszélgetünk Simon Sándorral, aki 1958 óta állandó vendége az intézménynek.A panaszkodókat nem kellett toborozni, amint elcsíptek egy hang- vagy mondatfoszlányt, jöttek, bekapcsolódtak, és mondták a magukét. – Imádom a strandot: jó a víz, kellemes a társaság, a körülmények azonban már bírálhatók – jegyezte meg Lenkei Edit. Azzal folytatta: az sem jó, hogy kevés a közmunkás, korábban ők sok mindent szépen megcsináltak, például nem hagyták az ereszcsatornában a gazt (ottjártunkkor is ott virított), ez nem anyagiak függvénye. Büfé is alig van nyitva – ezt Simon Sándor is említette e-mailjében –, úgy érzik, nem minden a vendégért van. Korábban, évekkel ezelőtt az is előfordult, ők, a vendégek dobták össze a pénzt, hogy kijavíthassák a kabinokat.– Ötven-hatvanezer forintért kapható aljzattisztító, amely a víz alatt önjáróan kitakarítja a medence alját. Nem igaz, hogy nincs ennyi pénz, ezzel már nem nőne jelentősen a veszteség – háborgott Rácz Sándor. Az is régóta visszatérő panasz, hogy az 50 méteres medencék sávjait kiadják hazai és külföldi edzőtáboroknak, valamint a kisebb medencékben is egymást váltják az úszni tanuló csoportok. Vagyis nincs hol úszni. – Úgy láttuk, van tartalékkötél, csak ki kellene cserélni végre a régieket – tértek vissza többen az alapproblémához.– A kötelek nem fertőzésveszélyesek: fényre, melegre szaporodó alga lepte be – mondta megkeresésünkre Gömöri Csilla, a Hód-Fürdő Kft. július végéig hivatalban lévő ügyvezető igazgatója.– közölte a szakember.Gömöri Csilla arra kéri a vendégeket, bármilyen hibát, hiányosságot tapasztalnak, keressék meg az irodában, forduljanak hozzá, illetve kollégáihoz bizalommal – igyekeznek mindenben segíteni.