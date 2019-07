Festőművész, tanár, ács és asztalos - mindenben az alkotást kereste Bányai Béla

A művészi élet kezdete

– Itt nőttem fel, ez a műhely az igazi otthonom. Édesapám, Bányai Albert asztalosként dol­­gozott, nem volt kérdés, kö­­zöm lesz a fához – mondta a 65 éves vásárhelyi Bányai Béla, aki rajztanárként ment idén nyugdíjba, festőművészként is szá­­mon tartják, de ácsként és épületasztalosként is megállja a helyét. Ahogy ő fogalmazott: elég jó ács és asztalos.Utoljára 8 éves korában segített neki édesapja fakardot csinálni, akkor azt mondta: tudod te ezt egyedül is. Azóta több ez­­ret gyártott. Később felnőttfejjel készített ajtót, ablakot, ágyat, asztalt – átalakítható festőállvánnyá –, dobogót, galériát, hintaágyat és tetőt. Házait is maga építette, újította fel.Művészi, festőélete tulajdonképpen a Füstös Zoltán által életre hívott mártélyi ifjúsági táborban, képzőművészeti szabadiskolában kezdődött, ahol Fo­­dor József, Hézső Ferenc, Lelkes István és Holler László voltak a mesterei. Csodálta, szerette azt a világot, szent volt számára, minden évben elment, majd később, 2000-től 2017-ig, 17 éven át vezette. Fodor, Hézső és Lelkes tanárai is voltak, sor­rendben az általános iskolában, a gimnáziumban és az egye­­temen. Hatodikos korától járt rajzszakkörbe, és 16 évesen a Bethlen Gábor Gimnázium könyvtárában tarthatta első önálló kiállítását. Ezt számos, legalább 40-50 követte, legutóbb tavaly Dorozsmán láthatták műveit az érdeklődők. Régebben előfordult, hogy kéthavonta rendezhetett tárlatot.– Mindig volt munkahelyem – rajzot tanítottam több iskolában, illetve 7 évig reklám­grafikusként dolgoztam –, nem kényszerültem arra, hogy a festészetből éljek, a képekkel üzleteljek. Ezért mindig azt és úgy festettem, ahogy és amit akartam. A tanári pályára úgy kerültem, hogy édesanyám azt mondta: szépen rajzol a gyerek, legyen rajztanár. Elfogadtam, nem volt jobb gondolatom. Nem bántam meg – mesélte.Alázattal közeledik mindenhez, sok festőtársának a mai napig ő készíti a képkereteket – ahogy mondani szokták, ez nem derogál neki. – Mindegyik tevékenységben, nem csak a festészetben az alkotás, annak az öröme fogott meg. Hogy kitaláljak valami újat, praktikusat, szépet. Így keletkezett az asztal, ami festőállvánnyá alakítható, az ajtó, amelynek csökkenthető és növelhető a nyílásszélessége, illetve az arannyal festés. Utóbbit nem sokan művelik a világon, és főként háttérszín a képeken. Én perspektívát adtam neki, olyan, mintha sétálnánk az aranymezőn. Ilyen képsorozattal nevezek az idei Vásárhelyi Őszi Tárlatra – árulta el Béla. Hozzátette: verseket is szívesen ír, honlapján ezek is megtalálhatók.– Fontos, hogy legyen feladat, amit mások adnak nekem, vagy én magamnak, amit meg kell oldani, meg kell csinálni. És közben szól a rádió­ból a zene. Ritkán szoktam így üldögélni, mint most. Két „állapotom" van, vagy csinálok valamit, vagy fekszek és pihenek. Ilyen egyszerű fazon vagyok – közölte Bányai Béla. Zárásként, a kapuban még megjegyezte: – Nekem nem kell fényképezőgép, nincs is, ha látok valami szépet lefestem, és abban már én is benne vagyok.