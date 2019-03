Harmadával csökkent az építményadó Vásárhelyen, az elkészült pihenőpark keresztelőjével októberig várnak

Már a Kálvin János téren is elkezdték a tramtrain vágányfektetési munkáit Vásárhelyen. Fotó: Imre Péter

Nagy eredmény



– Nagy eredményeket értünk el ma: 30 százalékkal csökkent, január 1-jéig visszamenőleg, a vállalkozások építményadója, valamint Márki-Zay Péter polgármester javaslata ellenére megtartottuk a bérfejlesztési támogatást is. Előbbit egyhangúlag fogadtuk el – közölte Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP-frakció vezetője az ülés utáni sajtótájékoztatón. – A túlóratörvényt levettük a napirendről, mert az önkormányzati cégek dolgozóiból csak 43 ment el a fórumra, a szavazásra, 330 pedig nem, mert nem érdekelte a dolog, ezért kár lett volna vitatkozni róla – mondta Hegedűs.

Ünnepi pillanatokkal kezdődött a pénteki vásárhelyi közgyűlés: a városvezetők és a fideszes képviselők is virággal kedveskedtek a hölgyeknek nőnap alkalmából. Ezt viszonzandó Kecskeméti Rita (Fidesz–KDNP) vásárhelyi nyakkendőt ajándékozott Márki-Zay Péternek, amelyen a már ismert „közlekedési tábla" van, amelyen lefelé, lejtőn halad a város az irányítása alatt.Most is megritkították a napirendet: Fidesz-javaslatra a túlóratörvénnyel kapcsolatos, illetve az összes lakásbérleti és adásvételi szerződések felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztéseket törölték. Utóbbit Nagy Ernő (MSZP) lányának lakásügyére válaszul tárgyalták volna, mert Kis Andrea alpolgármester arról számolt be: több hasonlóan problémás ügyletet találtak.Ezt követően Mucsi László, az önkormányzat városfejlesztési irodájának vezetője számolt be az aktuális beruházásokról. Megemlítette az ipari park 37 hektáros bővítését, a keleti elkerülő és a pihenőpark elkészültét, előbbit március 30-tól használhatják a közlekedők, és másnap, vasárnap délelőtt tartják az ünnepélyes átadót. A tramtrainberuházással kapcsolatban közölte: a vágányépítési munkák az Ady Endre úton és a Bajcsy-Zsilinszky utcán befejeződtek, és már elkezdődtek a Kálvin téren.Hódmezővásárhely közbiztonságáról is hallhattak beszámolót a megjelentek: tavaly is csökkent a bűncselekmények száma, és a felderítési mutatók is 80–90 százalékosak. Ezt Szabó Zsolt alezredes, megbízott vásárhelyi kapitány mondta el. Dakos József dandártábornok, megyei kapitány a megyei helyzetről szólt, kiemelten említve a határvédelmet.Az ebédszünet után született meg a legfontosabb döntés: január 1-jéig visszamenőleg 30 százalékkal csökkentették a helyi vállalkozások építményadóját, ebbe a műhely- és raktárbővítmények is beletartoznak. A kedvezmény évi 240 millió forintos költségvetési kieséssel jár.Viszont az elkészült, a közeljövőben átadandó pihenőparknak nem találtak nevet. Az egykori iskolára emlékeztető Kossuth Zsuzsanna és a Kószó Péter (Fidesz–KDNP) által javasolt Szent Erzsébet sem kapott többséget. Végül Hegedűs Zoltán (Fidesz–KDNP) javaslatára a döntést októberre halasztották.