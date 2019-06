Hat helyszínen lesznek programok a Múzeumok éjszakáján Vásárhelyen

– Vásárhelyen a szombati Múzeumok éjszakáján 6 helyszínen 21 program vár a látogatókra – mondta a tegnapi sajtótájékoztatón Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igazgatója. A Tornyaiban, az Alföldi Galériában, az Emlékpontban, a Népművészeti Tájházban, a Szentháromság templomban és a Református Ótemplomban lesznek 18-tól 23 óráig programok, a napot 23 órakor a Szent Iván éji tűzugrás zárja a tájházban.

Tavalyhoz hasonlóan ismét lesz játék, ami ezúttal a Szín-lelő névre hallgat, és a szervezők főként családoknak ajánlják, de a Tornyaiban, az Alföldiben és az Emlékpontban nevezhetnek fiatalok, idősebbek egyénileg, vagy baráti társaságok is. A játék során a 150 éve született Tornyai János festőművész palettájára gyűjtenek színeket a résztvevők, közben a feladatok révén megismerhetik személyiségét és korát – közölte Lucza-Vígh Erna szervező. Akik az est folyamán a szivárvány mind a 10 színét összegyűjtik, a tájházban ajándékokra válthatják pontjaikat.



A Tornyai múzeum előtt a sétálóutcán a festők Párizsát idézik meg alkotókedvű látogatókkal, 18 órától. Tornyai és a nők címmel tart előadást Nagy Imre művészettörténész és a tájképfestészetben használatos szimbólumokkal is megismerkedhetünk. Az Alföldi Galériában Kis Lajos makói fotóművész beüzemeli Plohn József több mint 100 éves műtermi kameráját és kulisszatitkokat tudhatunk meg a világ első digitális animációs filmjéről.



Az Emlékpontban a tárlatvezetéseken kívül röpcédulakészítés is szerepel, 19.30-tól a programban. A Szentháromság templomban szentmisével, bélyeg és könyvkiállítással, a helyőrségi zenekar klarinétnégyesének és rézfúvósötösének koncertjével, tanúságtételekkel és szentségimádással várják 18 órától az érdeklődőket. A Református Ótemplomban 18-tól 23 óráig felmászhatunk a toronyba – madártávlatból láthatjuk a várost –, és 18.30-tól pedig Bessenyei-díjasok, Zoltán Péter, Kovács Eszter és Borsos Annamária zenélnek.



A Múzeumok éjszakáján a minden helyszínre érvényes sétálójegy 600 forintba kerül, míg a Szín-lelő játék részvételi díja 500 forint.