Karácsonyi hangulat Vásárhelyen - galéria

Még nagyobb is lehetne az érdeklődés, a meghitt hangulat, amit karácsonyi dalokkal fokozhatnának.

Mária

Téglák

A vásárhelyi karácsonyi vásárra kilátogatók nemcsak forralt borral és ajándéknak is ideális termékkel találkozhatnak a Kossuth téren. Détár Zoltán, a Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatának hadnagya pavilonjában arra gyűjt támogató aláírásokat, hogy a híres vásárhelyi címeres, pecsétes, monogramos tégláknak állandó kiállítóhelye legyen. Ha megvalósulna, az az egész városnak szép ajándék lenne.

– Fontos, hogy cserepes, vödrös legyen a karácsonyfa, amelyet az ünnepek után kiültethetünk a kertbe, ez lehet luc- és ezüstfenyő is – mondta Szoboszlai Dávid a vásárhelyi Kossuth téren, a karácsonyi vásáron a fák között válogatva. Elárulta: nagyszüleinél már kettő „költözött" a kertbe, a szüleinél ez lesz az első, amit kiültetnek az ünnepek után.– Korábban az volt a gyakorlat, ahogy a kollégák mesélték, hogy legtöbben az utolsó napokra hagyták a favásárlást, idén már most jönnek, válogatnak, vásárolnak az emberek – mondta a Dávidnak segítő eladó, Vojnicsné Éva.Közölte: eddig mindenfélét vittek, a legolcsóbb egy vágott luc volt 2800 forintért, a legdrágább a 20 ezer feletti nordmann lenne.– Mi csak a forralt borért jöttünk a karácsonyi vásárba, a tavaly elmaradt borfogyasztásunkat pótoljuk – jelentette ki kacsintva Ercseiné Zsuzsa és Navratilné Ilona. És hogy kétségünk se legyen az állítás igazságtartalmáról, mindketten forralt boros poharat szorongattak az egyik büfé előtt. Hozzátették: megnézték a fenyőket, valamint az árusok kínálatát is. Juhász-Nagy Ernő keresett, válogatott, bőrkesztyűt próbált, ilyen ajándékot szeretett volna venni.– Főként a kézműves, bőrös cikkek érdekelnek. Lehetne nagyobb, bővebb a választék, bár forralt borból akad bőséggel – mondta.Tolnai Imre csongrád-bokrosi Ungerbauer-borokat kínált az érdeklődőknek, ezek a palackok – kóstolni is lehetett – a bennük lévő minőségi nedűvel karácsonyi ajándéknak sem utolsók.– Kevés az érdeklődő, kóstolónak megisznak 1–2 decit az erre járók, de inkább este tapasztalható mozgás, és az sem jelentős – panaszolta, hozzátéve: nagyon hiányzik a jégpálya, ha az működne – igaz, programok, előadások sincsenek –, 17 óráig, az adeventi gyertyagyújtásig és utána több potenciális vásárlót csábítana a vásár.– Nézelődnek, tájékozódnak az emberek, és ilyenkor még nem is lehet többre számítani. Majd az ünnepek előtt lesz nagyobb és vásárlás szempontjából konkrét az érdeklődés. Ilyenkor még mindenki kalkulál, mit engedhet meg a pénztárcája, aztán a karácsony varázsában kicsit többet költenek. Vesznek adventi gyertyát, díszeket, füzéreket – közölte Jankovics Zoltán, aki lányával, Gyöngyivel közös vállalkozásban különböző díszeket, karácsonyfacsúcsokat, fényfüzéreket, ünnepi apróságokat és fagyöngycsokrokat kínált.– Erőt, egészséget, áldást, békességet és gazdagságot – búcsúzott.– Karácsonyi filcdíszeket, lekvárokat, horgolt termékeket árulunk, hárman béreltünk egy bódét, pavilont – mondta kipakolás közben a Szegedről érkezett Mesi, aki szintén arra panaszkodott, kevés az érdeklődő, a vásárló, de a kedvezőbb bérleti díj a megyeszékhelyről Vásárhelyre csábította őket. Közben felgyulladt a díszkivilágítás, amely a BFMK előtti gömbökkel, városi fenyővel, utcákkal karácsonyi hangulatot kölcsönzött a vásárnak és környékének.– A kivilágítás jó, szép, kellemes hangulatot áraszt, a héten az unokáimmal is elsétáltunk a Kossuth térre. Még nagyobb is lehetne az érdeklődés, a meghitt hangulat, amit karácsonyi dalokkal fokozhatnának – mondta Mária.