A Rádió 7-nél szombaton 10 órától Lázár János ült a mikrofon mögé. Őt a médium egyik tulajdonosa, a Magyar Televízió korább vezérigazgató-helyettese, Rákay Philip kérdezte -

2018-at Lázár János, egy igen érdekes, izgalmas, de nem rossz évnek nevezte. A 2017-es esztendő vége, Almási István halálával nagyon megrázó volt számára – hangzott el a műsorban.



Úgy véli, elvesztegetett időként fog bevonulni az elmúlt időszak Vásárhely történelmébe, mivel a város fejlődése látványosan megtorpant.

Február 25. kapcsán Lázár János elmondta, a választópolgárok döntöttek, ezen túl kell lépni, le kell vonni a tanúságokat. A vásárhelyi időközi választást sokan egy nagy, országos példának szeretnék beállítani, hogyan lehet megverni a Fideszt.



Rapcsák András személyében választottak már független polgármestert a város élére, de a mostani városvezetőről hamar kiderült, hogy nem független - mondta a műsorban Lázár: úgy véli, sok embert csapott be azzal, hogy egy országos mozgalom élére állt és a Fidesz legyőzését, az ország vezetésének átvételét tűzte ki célul. A médiaszereplések miatt pedig nem marad idő és energia a város irányítására. Elmondta azt is, Vásárhelyt jelenleg buta és tehetségtelen vezető irányítja. Sok buta és tehetségtelen ember Vásárhelyen is úgy tartja, megbukott azzal, hogy nem kormánytag már az idén, mondta Lázár János. Hozzátette, ezek az emberek akkor nyilatkozzanak, ha Vásárhelyről kormánytagként dolgoznak majd pár évet.

Saját munkáját Lázár sikeresnek értékelte. Áprilisban nagy fölénnyel nyert, városában is bizalmat kapott, értékelték a választók az eddig végzett munkát és eredményeket. Hozzátette, szülővárosában szeretne élni élete végéig. Február 25-éhez képest áprilisban 4 ezerrel többen szavaztak a Fideszre – rá. Arról, hogy miként élte meg 5 éves kormányzati munkáját Lázár János, a részleteket elolvashatják a Vásárhely24-en.

A parlamentben ellenzéki részről elképesztő színvonalcsökkenés történt, mondta a műsorban. Lázár János feltette a kérdést: a kormányoldal kritikusai mit tudtak hozzátenni a fejlődéshez, akár Vásárhelyen is? , majd meg is válaszolta: nullát, semmit. A rombolás és a destabilizálás jegyében fog zajlani a 2019-es esztendő az ő részükről – prognosztizálta. A decemberben a parlamentben történteket úgy értékelte: Soros-féle bosszú lehetett a CEU-ügyre válaszul.



Provokációra, új típusú politikai harcmodorra kell készülni az ellenzék oldaláról tavasszal – országosan és Vásárhelyen is – jelentette ki a politikus. Vásárhely első embere, aki az ország vezetője szeretne lenni, máris úgy beszél a Fidesz szavazóiról, mintha azok útszéli, bugris bunkók lennének, pedig bármilyen választási rendszer is lenne az országban, az elvitathatatlan, hogy a Fidesz nyerte a választásokat, a társadalom többsége nem kért az ellenzék egyikéből sem. A jövő őszi választásnak nem arról kell szólnia, fideszes, vagy nem fideszes vezetést választ egy települést, hanem hogy a fejlődés és alternatívák, vagy lemaradás mellett voksol-e.

Szegeddel kapcsolatban az hangzott el a műsorban, hogy a városvezetés nagyon elfáradt, eredményt nem tud felmutatni, de Lázár szerint a Fidesz is gyenge, ezért ott egy jó jelöltre van szükség. Szegedre pedig nagy szükség lenne a régió, a térség fejlesztése szempontjából.

Vásárhelyen az európai parlamenti választások után fogják bejelenteni, ki lesz ősszel a mostani polgármester kihívója. Lázár János szerint jó ajánlatot fognak tenni, mivel a jelenlegi városvezetés alkalmatlan és gyenge a város irányítására.



(leadképünk egy korábbi interjúhoz készült - a szerk.)



Trabanttal szánkóztak a határban



Rákay Philip elsőként a karácsonyról és az adventi ünnepkörről kérdezte a képviselőt. Lázár János elmondta, náluk a karácsony az együttlét ünnepéről szólt, még akkor is amikor szülei a 80-as évek közepéig tanyán éltek. Manapság a legnagyobb baj ilyenkor a digitalizáció okozta hatások megjelenése, karácsonykor is telefont nyomogatják, nem beszélgetnek, nem írnak ma már az emberek, mondta Lázár János. Egy élményt megosztva elmesélte, édesapja kék Trabantja után kötötték a szánkót és így csúszkáltak a határban, a 80-as évek elejének nagy havazásai alkalmával.