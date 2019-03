Lovas szakmai összefogás Vásárhelyen

Perényi János ügyvezető elnök elmondta: a legnagyobb múltú szakosztály ülésén szó esett arról, hogy a korábbi heterogén lóállományt annak idején új ménekkel bővítették. Így alakult ki a Vásárhelyre és környékére azóta is jellemző, Mezőhegyesről származó, jól kezelhető, ezért a paraszti gazdálkodásban eredményesen alkalmazható Furioso-North Star fajta, amely tenyésztésének azóta is Hódmezővásárhely az országos központja.



A lótenyésztő szakágnak tavalyi haláláig a Kéktói Ménes tulajdonosa, vezetője, Kucsora István volt az elnöke. Perényi János most az tervezi, hogy az összes vásárhelyi és Vásárhely környéki lovast, lovas embert összefogja, egy „ernyő" alatt egyesíti, hogy még hatékonyabb munkát végezhessenek, megismerhessék egymást és egymás tevékenységét. Kéthavonta tartanának különböző témákban, például a takarmányozásról és az állategészség-

ügyről a mostanihoz hasonló összejöveteleket, megbeszéléseket, valamint évente egyszer-kétszer ellátogatnának olyan szakmai központokba, mint Bábolna, Szilvásvárad, Nagycenk és Mezőhegyes.



A legutóbbi eseményen, amelyen több mint 60-an vettek részt, Domokos Gábor és Sallay Sándor a vásárhelyi lótenyésztés történetéről beszélt, különös tekintettel az egykori Magyar Királyi Méntelep és jogutódjának működésére. Tóth Béla pedig saját lovas szobrairól és lovas élményeiről szólt a jelenlévőknek.