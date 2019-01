Luca lett Csongrád megye első babája

Január elsején, hajnali 3 óra 20 perckor sírt fel a hódmezővásárhelyi kórházban Luca, Csongrád megye első újszülöttje.



– Szilveszterkor a férjemmel nem terveztünk semmilyen óévbúcsúztató programot, csak otthon pihentünk – mesélte Gyömrei Beáta, Luca édesanyja. – Január 15-re voltam kiírva. Ezért kissé váratlanul ért, hogy este 8 óra körül elfolyt a magzatvizem. Nem ijedtem meg, hiszen már a 38. hétnél jártam – mondta az édesanya, akinek 2018 szilvesztere igen emlékezetes marad. A magzatvíz elfolyása után azonnal bevitte a párja a kórházba. – Innentől viszonylag gyorsan történtek az események. Luca 2019-es baba szeretett volna lenni, ezért hajnali 3 óra 20 perckor született meg, 3260 grammal és 51 és fél centivel.



Ottjártunkkor Luca baba már túl volt az első „ebéden", jóllakottan szundikált édesanyja karjaiban.

Beátáéknak Luca a második gyermekük. Az elsőszülött is kislány. Emma január 27-én lesz kétéves, és nagyon várta a kistesót.



Szentesen 10 óra 50 perckor sírt fel az első baba, Czibola



Máté Patrik, 3300 grammal és 54 centivel. Utána beindult a babyboom, délután 3-ig újabb két babának örülhettek szüleik, és még egy bébi születésével számoltak a szülészet dolgozói.



A makói kórházban 7 óra 31 perckor született meg az új év első babája. Karai Borókának hívják, 3200 grammal és 49 centiméterrel látta meg a napvilágot. Ő is, édesanyja is jól van.