Májusfát állítottak, szerenádoztak Székkutason - fotók

Májusfát állítottak pénteken a székkutasi Kovács István Emlékház udvarán. Lánykérés is volt szerenáddal, ahogy azt a hagyomány diktálja. A Székkutasi Olvasókör és a Gregus Máté Általános Iskola májusköszöntő rendezvényre várta az érdeklődőket. Kézműves-foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, és beülhettek a mesekuckóba is.– mesélte a májusfaállítás történetét Sonkoly Ágnes, a vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központ rendezvényszervezője.A májusfát a legtöbb helyen május 1-jére virradóra, titokban állították a legények. A két világháború között már szerenád is kapcsolódott a fa állításához.Hogy milyen is lehetett a hajdani szerenád a lányos háznál, ezt a Bessenyei Színkör fiataljai Labozár Antal muzsikus kíséretével el is játszották. A Csillagocska néptánccsoport körbetáncolta a fát. A rendezvény táncházzal zárult.