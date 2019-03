Márki-Zay Péter egyik támogatója inzultálta az Echo TV operatőrét - Újabb feljelentést tesz a Fidesz a lakásügyben

A Fidesz sajtótájékoztatóján mintegy félszáz Márki-Zay támogató is megjelent. Bekiabálásokkal zavarták meg a rendezvényt.

Fotó: Kovács Erika

Sajtótájékoztatót szervezett a Fidesz-KDNP vasárnap délután a főtérre, amin a meghívó szerint a vásárhelyi lakásbotrány legújabb fejleményeiről kívánták tájékoztatni a sajtó képviselőit., a Fidesz-KDNP frakció gyanúja szerint Nagy Ernő szocialista képviselő, a Lakásügyi Tanácsadó Testület elnöke áron alul, a közgyűlés megkerülésével játszott a lánya kezére egy önkormányzati lakást. A frakció az ügyben feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, a dokumentumban azonban részletesen ismertették Nagy Ernő, Márki-Zay Péter polgármester és Kis Andrea alpolgármester szerepét.A vasárnapi sajtótájékoztatón megjelent a három feljelentett politikus, valamint Márki-Zay Péter mintegy félszáz követője is, akik sípolással, folyamatos bekiabálásokkal zavarták a tájékoztatót.- Találtunk egy olyan dokumentumot, amelyet szemmel láthatóan nem Nagy Ernő lánya írt alá - mondta Cseri Tamás, a Fidesz frakció képviselője. Bejelentette, hogy okirat-hamisítás miatt feljelentés-kiegészítést tesznek. Arról is beszélt, hogy a lakást másfél évig úgy bérelte Nagy Ernő lánya, hogy nem is használta. Győrben élt és dolgozott. A lakás üres volt.- Ezt maga Márki-Zay Péter is bebizonyította. A közösségi oldalra tett fel a lakásról képeket, amik az eladáskor készültek. Látható volt, hogy minden helyiség üres, még egy fogmosópohár sincs - emelte ki Cseri Tamás - Magyarázatot várunk Márki-Zay Pétertől, hogyan történhet meg az, hogy miközben családok tucatjai várnak lakásra, addig Nagy Ernő lánya egy üres lakást tart fenn magának. Nagy Ernő ezzel elveszítette az erkölcsi alapját, hogy a továbbiakban a lakásügyi testület elnöke legyen - ezt már Hegedűs Zoltán frakcióvezető mondta. A folyamatos bekiabálásokkal kapcsolatban kijelentette, a jelenlévők nem érvekkel, hanem hangerővel próbálják belefojtani a szót.Márki-Zay Péter a sajtótájékoztatón azt kérdezte, ki írta alá a bérleti szerződést? Erre Hegedűs Zoltán azt mondta, a bérleti szerződést ő írta alá, de nem tudta, hogy a képviselő lányáról van szó. Az újabb bérbeadást és az adásvételi szerződést viszont Márki-Zay Péter szignálta.A polgármester szerint ez az egész Göbl Vilmos Lázár János sajtósának újabb akciója.- Hetente hol a feleségemen, hol az ellenzéki képviselőkön próbálnak újabb fogást találni. A korrupciós botrányok kizárólag a Fideszhez köthetők. Ez a lakásügy is az, mert a 40 százalékos kedvezmény felháborító. Én tiltakoztam ellene, önök nem engedték a megszüntetését - mondta.Nagy Ernő a Fidesz sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy annak idején megkereste Almási Istvánt a lánya lakásbérlete kapcsán.- Ő azt mondta, rendben van. Ha ehhez egy polgármesternek nincs joga, akkor megette a fene! Almási Istvánt később is tájékoztattam arról, hogy a lányom még nem tud költözni a családi problémái, bírósági ügye miatt. Úgy gondolom, erről nekem nem kellett külön értesítenem a képviselőket.Nagy Ernőt arról kérdeztük, hogy a botrány miatt a lánya lemond-e a lakás megvételéről. A képviselő maga árulta el a mintegy félszáz ember előtt, hogy a gyermeke már negyed éve nem kap hitelt a vásárlási összeg kifizetéséhez. Lapunknak azt válaszolta, nincs a lakás a lánya tulajdonában, de tisztességgel fizeti a havi 41.600 forintos bérleti díjat. Az ingatlan további sorsról még nem döntöttek. Arra a kérdésünkre, hogy lemond-e a lakásbizottsági elnöki posztjáról, azt válaszolta, meggondolja.A rendezvény végén Márki-Zay Péter egyik követője inzultálta az Echo TV operatőrét. Ha nem lép hátra, kicsapta volna a kezéből a kamerát. "Ki engedte meg, hogy engem... Takarodj innen! Rádverek olyat, hogy besz..sz, b.. meg!" - kiabálta. Erről a tévéseknek felvételük is van. Egy másik férfi pedig az ÁVÓ-sokhoz hasonlította a Echosokat. "Ennek a sz..os mentális diktatúrának ti vagytok a verőlegényei, amik annak idején az ávósok voltak. Nem szégyellitek magatokat? Van az a munka, az a pénz, amiért ezt csináljátok..."Többen hallották, hogy Márki Zay Péter megkérte az Echo TV riporterét, hogy az operatőrt inzultáló felvételt ne adják le. Erről hangfelvételük is van a tévéseknek.