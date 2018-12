Most minden megújul, a strandtól a piacig - Mindszent is okostelepülés lett

Mindszent címere

– Első helyen említeném a város zavartalan működését: az egészségügyet, a köznevelést, az idősek ellátását és a szociális gondok enyhítését egész évben sikerült megoldani – kezdte összegzését 2018 fontos mindszenti eseményeiről Zsótér Károly, a város polgármestere. A zavartalan működéshez az kellett, hogy jól gazdálkodtak a költségvetés nyújtotta szűk kerettel, nem „termeltek" adósságot, és a fejlesztéseket sem felejtették el.1,5 milliárd forintos, pályázatokon nyert forrásból gazdálkodhattak, vannak jelenleg is zajló, főként infrastrukturális fejlesztések. Most tart a Dózsa-telepi városrész központjának kialakítása, a strand fejlesztése, az ipari csarnok építése, a belvárosi kerékpárút kialakítása, a piac felújítása, a település zöld felületeinek rendbetétele, a városháza energetikai korszerűsítése és a központban lévő sétálóutca kialakítása – sorolta Zsótér. 24 térfigyelő kamerát is kihelyeztek már, a strandon és főként a belvárosban, valamint mindkét helyen elérhető az ingyenes wifi. Mindszent részt vesz az Okos Település programban is.– A már említetteken kívül folyamatosan dolgozunk a lemaradó városrészek felzárkóztatásán, és folytatódik a Start munkaprogram. Ezek a projektek nem járnak építkezéssel, látványos, mindenki számára tapasztalható munkákkal – mondta a városvezető. Hozzátette: azt szeretnék, ha jövőre a jelenlegi beruházások 90 százalékát befejeznék. Addig maradnak a kisvárosban közlekedőknek az ideiglenes kényelmetlenségek.A tervek között szerepel a várhatóan több 100 milliós költségvetésű bölcsődeépítés, ez közel 40 gyerek elhelyezését oldaná meg. Márciusig kell beadni a pályázatot. – Abban bízunk, kedvező elbírálás esetén már nyár végén startolhatna a kivitelezés. Ezenkívül fontos még az ivóvízminőség-javító program megvalósításának az elkezdése – fejtette ki a polgármester. – Számomra az is emlékezetes, hogy idén csak kétszer tudtam elmenni vadászni, remélem, jövőre ez többször sikerül. A családomnak pedig azt üzenem: nagyon szeretem őket, boldog vagyok az unokáimmal, de van egy kis „baj", mindegyik lány. Ugye a következő, a negyedik – még a harmadik sem született meg, de tudjuk, lány – fiú lesz? – kérdezte tréfásan Zsótér Károly.Még elmondta: jövőre rendezik a Mindszenti Napokat és az Ősök Napját: – Soha nem látott nagy eseménnyel készülünk, a szervezésén már dolgozunk.